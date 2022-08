El extraño pedido de una maestra a sus alumnos: "Traigan un preservativo con semen"

Según explicó después de iniciado el escándalo, la docente iba a dar una clase de educación sexual y planeaba hablar sobre el aparato reproductor masculino. El propósito del trabajo era comprobar cuánto tiempo vive el semen en un lugar húmedo. “Ese era mi objetivo como maestra y no como dicen algunos medios de pervertir a los alumnos y que se fueran a masturbar y trajeran en un frasco, en ningún momento mi intención fue esa”, aseguró.

La maestra les pidió a los alumnos que sean “activamente sexuales que traigan un condón con semen” para que sus compañeras puedan conocer y prevenir algunos “embarazos no deseados”. Aclaró que era una “sugerencia” y precisó que nadie cumplió la “tarea”.

Preservativo

El director departamental de Educación, Edwin Huayllani, dijo que la profesora “ha sido suspendida de la función correspondiente mientras dure la investigación”.

“Ni a los peores criminales le hacen esto, yo no he matado a nadie, no he violado a nadie. Si por impartir una clase de educación sexual tengo que ir a la cárcel, ya la población lo dirá, porque tarde o temprano los jóvenes van a llegar a enterarse por un medio o por otro, yo estoy impartiendo conocimiento y si me he equivocado pido disculpas a toda la sociedad de Minero y de Bolivia”, se defendió la docente.