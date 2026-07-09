Tras la vigilia en Tucumán con gobernadores aliados, Milei asistió con su Gabinete al Tedeum por el 9 de Julio

Milei llamó a los gobernadores a ratificar el Pacto de Mayo

Javier Milei llamó a los gobernadores a ratificar el Pacto de Mayo.

El presidente Javier Milei encabezó esta medianoche, por segunda vez desde que llegó al Gobierno, la vigilia por el Día de la Independencia en la histórica Casa de Tucumán. La ceremonia comenzó a las 23.58 con la transmisión por cadena nacional y culminó con un discurso del mandatario en los primeros minutos del 9 de julio.

La ceremonia inició con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con el acto protocolar en el lugar donde hace 210 años se declaró la Independencia.

Luego el presidente brindó su discurso al hacer referencia a la fecha patria: "Tras una larga guerra pusimos fin a una era de tiranía y nuestra nación comenzó a recorrer su difícil pero necesario camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el mayor anhelo de nuestros libertadores", dijo al recordar la frase de José de San Martín "Seamos libres que lo demás no importa nada".

"Es por esto que haciendo honor a quienes dieron su vida por romper las cadenas que nos ataban al imperio español, nuestro gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente", enfatizó.

Y continuó: "Un Estado que en los últimos 100 años se dedicó a perseguir sus propios intereses y a someter cada vez más a los argentinos, yendo en contra de las ideas en las que se fundó nuestra república".

Tras repasar los 10 puntos firmados con 18 gobernadores en el llamado Pacto de Mayo, suscripto durante la celebración del 9 de julio de 2024, el mandatario afirmó: "Podemos observar que hemos avanzado en una gran parte de ellos. Y podemos ver que la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la que heredamos hace dos años cuando estos puntos eran solo una intención", analizó sobre el pacto.

Además, explicó que la intención del acuerdo fue "quitarle la bota del cuello a las provincias" para "liberar sus fuerzas productivas".