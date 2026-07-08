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En Tucumán, Milei llamó a los gobernadores a ratificar el Pacto de Mayo: "Es momento de hacer una renovación de los votos"

El Presidente encabezó la vigilia por el Día de la Independencia desde la Casa Histórica de Tucumán y llamó a avanzar con una nueva etapa de reformas. En su discurso, defendió su gestión y aseguró que el Gobierno cuenta con las mayorías necesarias para impulsar su agenda en el Congreso.

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El presidente llamó a los gobernadores a ratificar el Pacto de Mayo. (Foto: Presidencia).

El presidente llamó a los gobernadores a ratificar el Pacto de Mayo. (Foto: Presidencia).
El presidente habló por cadena nacional (Foto: captura).

El presidente habló por cadena nacional (Foto: captura).

El presidente Javier Milei encabezó esta medianoche, por segunda vez desde que llegó al Gobierno, la vigilia por el Día de la Independencia en la histórica Casa de Tucumán. La ceremonia comenzó a las 23.58 con la transmisión por cadena nacional y culminó con un discurso del mandatario en los primeros minutos del 9 de julio.

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La ceremonia inició con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con el acto protocolar en el lugar donde hace 210 años se declaró la Independencia.

Luego el presidente brindó su discurso al hacer referencia a la fecha patria: "Tras una larga guerra pusimos fin a una era de tiranía y nuestra nación comenzó a recorrer su difícil pero necesario camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el mayor anhelo de nuestros libertadores", dijo al recordar la frase de José de San Martín "Seamos libres que lo demás no importa nada".

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue el anfitrión de la vigilia por el 9 de julio en la Casa de Tucumán. (Foto: captura).

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue el anfitrión de la vigilia por el 9 de julio en la Casa de Tucumán. (Foto: captura).

"Es por esto que haciendo honor a quienes dieron su vida por romper las cadenas que nos ataban al imperio español, nuestro gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente", enfatizó.

Y continuó: "Un Estado que en los últimos 100 años se dedicó a perseguir sus propios intereses y a someter cada vez más a los argentinos, yendo en contra de las ideas en las que se fundó nuestra república".

Tras repasar los 10 puntos firmados con 18 gobernadores en el llamado Pacto de Mayo, suscripto durante la celebración del 9 de julio de 2024, el mandatario afirmó: "Podemos observar que hemos avanzado en una gran parte de ellos. Y podemos ver que la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la que heredamos hace dos años cuando estos puntos eran solo una intención", analizó sobre el pacto. Además, explicó que la intención del acuerdo fue "quitarle la bota del cuello a las provincias" para "liberar sus fuerzas productivas".

Los hitos de gestión y la agenda en el Congreso

El presidente repasó hitos de su gestión como la baja de la inflación, la reducción de la pobreza, la reducción del déficit fiscal, la salida del cepo cambiario, la sanción del RIGI, la baja de impuestos y aranceles. También destacó la aprobación de leyes significativas en el Congreso como la sanción de las leyes de Presupuesto, de Inocencia Fiscal, los cambios introducidos a la ley de los Glaciares, y la que autoriza el pago a los últimos holdouts de 2001.

"El riesgo país está cayendo a valores que no se ven desde hace ocho años. Pasamos de niveles de 3.000 a cerca de 400. Además, este lunes nuestro equipo económico anunció que tiene cubierto los pagos de deuda previstos para 2026 y 2027, por lo que la situación continuará en este sendero: reduciendo el riesgo argentino, potenciando la inversión privada y honrrando los compromisos", analizó.

El presidente agradeci&oacute; el apoyo de los gobernadores aliados en el Congreso. (Foto: Presidencia).

El presidente agradeció el apoyo de los gobernadores aliados en el Congreso. (Foto: Presidencia).

En esa línea, evaluó que "hoy el mundo nos respeta porque ve un pueblo que supo aceptar los errores de su pasado" y valoró que "todo esto se logró con un Poder Ejecutivo con el menor poder parlamentario de la historia". "Por eso, agradezco a los gobernadores haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo", agradeció.

"Ahora no solo tenemos el mandato de la sociedad y los proyectos de ley necesarios para hacer grande a nuestro país, también podemos conseguir las mayorías parlamentarias para avanzar porque tenemos en pocas palabras al Congreso más reformista de nuestra historia", señaló y agregó que "es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo".

En esa línea, planteó en referencia a la sanción de leyes en el Congreso: "Estamos entrando en una nueva etapa de nuestro Gobierno, marcada por el impulso de una nueva agenda de reformas basado en lo firmado aquí mismo hace dos años".

El mandatario confió que a su especio lo "mueve la posibilidad de llegar a las elecciones" donde el elector los "evalúe por la cantidad de reformas que hemos hecho".

Respecto a la agenda parlamanentaria con la que el Gobierno pretende avanzar, destacó los proyectos de Propiedad Privada, de Zonas Frías, la Reforma Política y la modificación de la ley de Inocencia Fiscal. También nombró la modificación de la carta orgánica del Banco Central. Sobre esta última, indicó que ese cambio es para que "su principal función vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda en lugar de financiar los proyectos del político de turno". "Con esto vamos a terminar con 91 años de estafa de las política a los argentinos de bien", anticipó.

La llegada del Presidente a Tucumán

El Presidente llegó a Tucumán a las 23 junto a todo su Gabinete y es recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el director del Museo de la Casa Histórica.

La ceremonia continúa con la firma del Libro Histórico, una ofrenda floral a los próceres y el tradicional toque de corneta conocido como Diana de Gloria. El acto culmina con el mensaje presidencial por cadena nacional.

En una imagen de fuerte contenido político, participan de la ceremonia, además de Milei y sus ministros, 12 gobernadores convocados por el anfitrión Osvaldo Jaldo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Asisten Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y el propio Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La celebración tiene lugar luego de la reunión de la nueva mesa política del Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Casa Rosada.

El presidente viajó acompañado por todo su Gabinete. (Foto: captura).

El presidente viajó acompañado por todo su Gabinete. (Foto: captura).

También fue invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que representará un nuevo encuentro público con Milei en medio del distanciamiento político que mantienen desde hace meses.

Otros gobernadores dialoguistas, como Leandro Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Alberto Weretilneck (Río Negro), fueron invitados, aunque se excusaron por compromisos en sus provincias y dificultades logísticas para viajar.

La vigilia tiene como antecedente la realizada el 9 de julio de 2024, cuando Milei eligió la Casa de Tucumán para firmar el denominado Pacto de Mayo junto a 18 gobernadores.

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