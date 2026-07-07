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Milei reunió a su equipo económico para definir la reforma del Banco Central y nuevas reglas fiscales

El Presidente encabezó una reunión con integrantes de su equipo económico para ultimar la reforma del Banco Central. También anticipó que el Gobierno trabaja en un mecanismo similar al “shutdown” de Estados Unidos para impedir gastos una vez agotadas las partidas presupuestarias.

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El Presidente encabezó una reunión con integrantes de su equipo económico para ultimar la reforma del Banco Central. (Foto: X @JMilei)

El Presidente encabezó una reunión con integrantes de su equipo económico para ultimar la reforma del Banco Central. (Foto: X @JMilei)

Javier Milei encabezó este martes una reunión con su equipo económico para definir los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa con la que el Gobierno busca reforzar la independencia de la autoridad monetaria y penalizar la emisión de dinero destinada a financiar el déficit fiscal.

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El ministro y el anuncio del pago de los compromisos hasta diciembre de 2027. (Foto: Captura de TV)

El encuentro se realizó desde las 18 en la residencia presidencial de Olivos y contará con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Según explicó el mandatario en el canal de streaming Neura, el objetivo de la reunión fue revisar la versión final unificada del proyecto que modificará el estatuto de la entidad monetaria. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar el equilibrio fiscal y limitar la intervención política sobre las decisiones del BCRA.

Cambios en la carta orgánica del Banco Central

El Presidente adelantó que la nueva normativa buscará impedir de manera explícita que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria y sostuvo que la iniciativa incluirá sanciones para quienes vulneren ese principio.

“De hecho, el Código Penal define la estafa. La estafa y la falsificación de moneda son un delito penal. Así es que hasta podemos utilizar partes del Código Penal existente”, afirmó al referirse a la asistencia monetaria al sector público.

El Presidente adelantó que la nueva normativa buscará impedir de manera explícita que el BCRA financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. (Foto: archivo)

El Presidente adelantó que la nueva normativa buscará impedir de manera explícita que el BCRA financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. (Foto: archivo)

Milei también señaló que la reforma está vinculada con otros proyectos impulsados por el Gobierno. “Está interrelacionado con otras leyes como la de mercado de capitales, Inocencia Fiscal y todo lo que tiene que ver en materia del mercado de seguros y todas las reglas fiscales”, sostuvo.

En paralelo, el mandatario confirmó que la administración nacional trabaja en nuevas herramientas para profundizar el control del gasto público y fortalecer la disciplina fiscal. En ese marco, explicó que el Ejecutivo analiza la implementación de un mecanismo que impida continuar ejecutando gastos una vez agotado el presupuesto asignado.

La propuesta apunta a establecer un esquema de funcionamiento similar al denominado “shutdown” que rige en Estados Unidos, mediante el cual determinadas áreas de la administración pública suspenden actividades cuando no cuentan con autorización presupuestaria para seguir operando.

Milei encabezará la vigilia por el 9 de Julio junto a gobernadores invitados

En medio de la nueva etapa política que impulsa el Gobierno, Milei volverá a trasladarse este miércoles a Tucumán. El Presidente partirá a las 19 acompañado por gran parte de su gabinete para participar de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia.

La actividad central comenzará a la medianoche en la Casa Histórica de Tucumán, donde se realizará la conmemoración por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

Está previsto que Milei y la delegación oficial arriben cerca de las 21 y sean recibidos por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. También fueron convocados los 18 mandatarios provinciales que el 9 de julio de 2024 suscribieron en ese mismo lugar los diez puntos del denominado Pacto de Mayo, la iniciativa promovida por el Presidente para impulsar una serie de lineamientos y políticas de Estado.

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