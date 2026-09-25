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El inesperado y difícil desafío que enfrenta Nicolás Cabré junto a su hija Rufina

El tremendo desafío que Nicolás Cabré vuelve a enfrentar acompañado por Rufina. Miralo.

El inesperado y difícil desafío que enfrenta Nicolás Cabré junto a su hija Rufina

Nicolás Cabré sorprendió a sus seguidores con una inesperada postal familiar junto a Rocío Pardo y su hija Rufina, que acaba de cumplir 13 años. Los tres emprendieron un viaje que, en principio, estuvo rodeado de misterio, pero que finalmente tuvo una revelación especial: Berlín será el escenario de un nuevo desafío deportivo para el actor.

Todo comenzó cuando Cabré compartió una fotografía en sus historias de Instagram. Allí se lo podía ver de espaldas junto a Rocío y Rufina, frente a la pista de aterrizaje de un aeropuerto, mientras los tres observaban el movimiento de los aviones.

“Acá hay tres que se van por un rato”, escribió el actor, sin revelar en ese momento cuál era el destino.

La incógnita duró poco. Horas después, Cabré publicó una nueva postal familiar que permitió descubrir dónde habían viajado: los tres posaron frente a la Puerta de Brandeburgo, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital alemana.

Y esta vez sí hubo confirmación. “Se viene el maratón de Berlín”, escribió Nicolás junto a la imagen.

De esta manera, el viaje familiar tiene como gran objetivo la participación de Cabré en la Maratón de Berlín, una de las competencias más importantes del calendario internacional de running. Para el actor, el deporte se convirtió hace tiempo en una de sus grandes pasiones y, una vez más, decidió compartir una experiencia de este tipo junto a las personas más cercanas.

Pero el viaje tiene además un antecedente que vuelve todavía más especial la presencia de Rufina. En marzo de 2025, Cabré participó de la Maratón de Tokio y también contó con el acompañamiento de su hija. Durante la carrera, la niña se acercó para alentarlo y quedó registrado uno de los momentos más tiernos de aquella jornada.

“¡Dale, papá!”, se escuchó decir a Rufina mientras su padre continuaba con el recorrido. Rocío Pardo, por su parte, acompañó la experiencia y registró distintos momentos de la competencia.

Ahora, padre e hija vuelven a compartir una aventura internacional, esta vez en Alemania. La diferencia es que, además de disfrutar de unos días juntos, Rufina volverá a estar cerca de Cabré mientras enfrenta otro enorme desafío físico.

La Maratón de Berlín integra el circuito Abbott World Marathon Majors, junto a Tokio, Boston, Londres, Chicago y Nueva York, consideradas algunas de las competencias de 42 kilómetros más reconocidas del mundo.

Y mientras Cabré se prepara para ponerse nuevamente las zapatillas y afrontar los 42 kilómetros, las imágenes que compartió dejaron en evidencia otra cuestión: más allá del desafío deportivo, el actor eligió convertir la competencia en un viaje familiar.

La postal frente a la Puerta de Brandeburgo fue así mucho más que una foto turística. Fue también el comienzo de una nueva experiencia compartida entre Nicolás, Rocío y Rufina, con la capital alemana como escenario y una nueva meta deportiva en el horizonte.

En pocas palabras

  • Nicolás Cabré se prepara para la Maratón de Berlín junto a su hija Rufina y Rocío Pardo.
  • El actor, apasionado por el running, ya participó de la Maratón de Tokio con el aliento de Rufina.
  • La Maratón de Berlín forma parte del prestigioso circuito Abbott World Marathon Majors.
Resumen generado por Thinkindot AI
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