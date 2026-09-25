El inesperado y difícil desafío que enfrenta Nicolás Cabré junto a su hija Rufina

Y esta vez sí hubo confirmación. “Se viene el maratón de Berlín”, escribió Nicolás junto a la imagen.

De esta manera, el viaje familiar tiene como gran objetivo la participación de Cabré en la Maratón de Berlín, una de las competencias más importantes del calendario internacional de running. Para el actor, el deporte se convirtió hace tiempo en una de sus grandes pasiones y, una vez más, decidió compartir una experiencia de este tipo junto a las personas más cercanas.

Pero el viaje tiene además un antecedente que vuelve todavía más especial la presencia de Rufina. En marzo de 2025, Cabré participó de la Maratón de Tokio y también contó con el acompañamiento de su hija. Durante la carrera, la niña se acercó para alentarlo y quedó registrado uno de los momentos más tiernos de aquella jornada.

“¡Dale, papá!”, se escuchó decir a Rufina mientras su padre continuaba con el recorrido. Rocío Pardo, por su parte, acompañó la experiencia y registró distintos momentos de la competencia.

Ahora, padre e hija vuelven a compartir una aventura internacional, esta vez en Alemania. La diferencia es que, además de disfrutar de unos días juntos, Rufina volverá a estar cerca de Cabré mientras enfrenta otro enorme desafío físico.

La Maratón de Berlín integra el circuito Abbott World Marathon Majors, junto a Tokio, Boston, Londres, Chicago y Nueva York, consideradas algunas de las competencias de 42 kilómetros más reconocidas del mundo.

Y mientras Cabré se prepara para ponerse nuevamente las zapatillas y afrontar los 42 kilómetros, las imágenes que compartió dejaron en evidencia otra cuestión: más allá del desafío deportivo, el actor eligió convertir la competencia en un viaje familiar.

La postal frente a la Puerta de Brandeburgo fue así mucho más que una foto turística. Fue también el comienzo de una nueva experiencia compartida entre Nicolás, Rocío y Rufina, con la capital alemana como escenario y una nueva meta deportiva en el horizonte.