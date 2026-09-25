La China Suárez recibió un letal mensaje de Las madres del dolor tras sus videos

Fue justamente esta segunda publicación la que provocó la reacción de Madres del Dolor. La organización consideró que, en lugar de tomar dimensión de la gravedad que puede tener una conducta de ese tipo, la pareja respondió con contenidos que tomaban la situación con humor.

Viviam Perrone, referente de Madres del Dolor y madre de Kevin Sedano, quien murió a los 14 años tras ser atropellado en 2002, explicó en televisión por qué decidieron pronunciarse.

“Cada vez que ocurre algo así hablamos. Lo hicimos con Chano, con Santiago Maratea, hasta con Santilli”, contó Perrone al recordar otros episodios en los que la organización se comunicó con figuras públicas por situaciones relacionadas con seguridad vial.

Sin embargo, admitió que el segundo video de la China fue determinante para que decidieran volver a expresarse: “Cuando vimos este segundo video, la verdad es que dije por qué. Por qué ellos primero no comprenden”.

Para Perrone, el eje de la discusión no está puesto en si Icardi tenía o no una licencia italiana, ni en determinar si el episodio ocurrió dentro o fuera de un barrio privado.

“No nos importa el tema de la licencia, si es argentina o italiana. Tampoco si era adentro o afuera de un barrio. Lo que nos interesa es que con esa conducta podés quitarle la vida a alguien”, sostuvo.

Pero hubo un punto que especialmente indignó a la referente de la organización: que la China haya involucrado a su hijo en el segundo video.

“Primero, para que lo entienda ella. Ella, como madre, utilizó a su hijo para seguir con esta segunda burla hacia lo que significa la seguridad vial”, afirmó Perrone.

La dirigente también remarcó que tanto la China Suárez como Mauro Icardi tienen una enorme cantidad de seguidores y que esa exposición podría utilizarse para transmitir mensajes de prevención.

“Ellos llegan a un público al que nosotros no llegamos”, explicó Perrone, quien señaló que las figuras públicas podrían aprovechar su alcance para hablar sobre cuestiones básicas como utilizar correctamente el cinturón, no usar el celular al volante y no conducir después de consumir alcohol.

El comunicado de Madres del Dolor también hizo hincapié en el impacto que pueden tener este tipo de imágenes para las familias que perdieron a seres queridos en siniestros viales. La organización sostuvo que detrás de una conducta irresponsable al volante puede existir una víctima y una familia marcada para siempre.

La postura de Perrone está atravesada por su propia historia: su hijo Kevin Sedano murió después de ser atropellado, y desde entonces convirtió su lucha por la seguridad vial en una de las principales causas de su vida.

Por eso, aclaró que el objetivo del cuestionamiento no es iniciar una pelea personal con la China Suárez o Mauro Icardi, sino intentar que comprendan el alcance que pueden tener sus acciones cuando son difundidas masivamente.

Y dejó una frase contundente dirigida a la pareja: “Que bajen un poquito la soberbia, que comprendan realmente el mal de lo que hicieron y que modifiquen su conducta. Es tan fácil”.