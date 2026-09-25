Franco Colapinto hizo una gran qualy en Bakú pero fue autocrítico: "El auto no se..."

A su vez, Colapinto explicó los problemas que atraviesa al momento de buscar los límites en las zonas trabadas del circuito azerí: “Me está costando este fin de semana y no logro frenar fuerte sin bloquear. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes. Después me cuesta toda la curva por eso. Fue una complicación que no pudimos solucionar. Queda mucho por trabajar”. En medio de las complicaciones por las severas oscilaciones del trazado urbano, el pilarense apeló al humor para describir la exigencia física: “Tengo que ir al dentista”.

Cuándo se corre la carrera principal del Gran Premio de Azerbaiyán

El gran reto para la escudería francesa y el argentino será la competencia principal, la cual tendrá un cronograma especial: la carrera no se disputará el domingo sino este sábado, debido a la reconfiguración del calendario por un feriado local.

De cara al inicio del Gran Premio, el representante nacional mantiene intacta la ilusión de concretar otra actuación destacada dentro de la zona de puntos: “Vamos a intentar ir para adelante, hacer una estrategia distinta. Ojalá salga una buena carrera. Hay que trabajar, ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”, concluyó.