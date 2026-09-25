En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

Franco Colapinto hizo una gran qualy en Bakú pero fue autocrítico: "El auto no se..."

Franco Colapinto quedó noveno en la qualy de Bakú tras una gran actuación y la sanción de Sainz, pero hizo autocrítica tras sufrir fallas con la batería y los frenos de su Alpine.

Franco Colapinto

Franco Colapinto

A pesar de haber firmado un destacado desempeño sobre el exigente circuito callejero de Bakú, Franco Colapinto dejó en claro que no se conforma con el resultado obtenido. El piloto argentino de Alpine logró clasificarse en la novena posición para la grilla de partida del Gran Premio de Azerbaiyán, aunque al bajarse de su monoplaza mantuvo una marcada mirada autocrítica sobre las sensaciones al volante y los contratiempos mecánicos que debió sortear a lo largo de la tanda clasificatoria.

Leé también Colapinto mejoró su clasificación en la Práctica 3 del GP de Azerbaiyán y va por la clasificación
Colapinto terminó entre los diez mejores en la Práctica 3 del GP de Azerbaiyán y va por la clasificación. (Foto: Reuters)

En diálogo con ESPN, el bonaerense analizó el rendimiento del coche y destacó el esfuerzo para avanzar de ronda: “La vuelta de Q2 fue muy buena. La parte del castillo la hice muy rápido, traté de tomar más riesgos para intentar pasar y asegurar el pase a Q3. Fue suficiente”. Sin embargo, la exigencia extrema del trazado sin el rebufo de otros competidores le jugó en contra: “Fue muy difícil sin la succión. Perdí en la recta cuatro o cinco décimas”.

Qué fallas técnicas sufrió Franco Colapinto en su monoplaza durante la clasificación

Las mayores complicaciones para el oriundo de Pilar aparecieron en el tramo final de la sesión, donde acusó inconvenientes eléctricos y mecánicos que le impidieron cerrar un registro más veloz. “Perdí mucho antes en la curva 15, que tuve algo con la batería. Después, fue muy inconsistente todo el tiempo la vuelta 15 con ese súper clip que tenía, que se paraba el auto. Perdía bastante tiempo”, detalló sobre el funcionamiento del vehículo.

Esa serie de irregularidades terminó por condicionar su intento en la tanda decisiva: “La Q3 no fue buena. No es que no hice una buena vuelta, sino que no puse nada junto. El auto no se sentía bien de vuelta. Estaba un poco inconsistente, con ese súper clip, con la batería y los frenajes”.

A su vez, Colapinto explicó los problemas que atraviesa al momento de buscar los límites en las zonas trabadas del circuito azerí: “Me está costando este fin de semana y no logro frenar fuerte sin bloquear. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes. Después me cuesta toda la curva por eso. Fue una complicación que no pudimos solucionar. Queda mucho por trabajar”. En medio de las complicaciones por las severas oscilaciones del trazado urbano, el pilarense apeló al humor para describir la exigencia física: “Tengo que ir al dentista”.

Cuándo se corre la carrera principal del Gran Premio de Azerbaiyán

El gran reto para la escudería francesa y el argentino será la competencia principal, la cual tendrá un cronograma especial: la carrera no se disputará el domingo sino este sábado, debido a la reconfiguración del calendario por un feriado local.

De cara al inicio del Gran Premio, el representante nacional mantiene intacta la ilusión de concretar otra actuación destacada dentro de la zona de puntos: “Vamos a intentar ir para adelante, hacer una estrategia distinta. Ojalá salga una buena carrera. Hay que trabajar, ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto
Notas relacionadas
Maru Botana habló del supuesto romance de Franco Colapinto con su hija Sofía y lanzó una frase sorpresiva: "Está..."
¿Hay romance? Sofía, la hija de Maru Botana, contó qué pasa con Franco Colapinto
Franco Colapinto brilló en la clasificación del GP de Azerbaiyán: en qué posición largará en Bakú

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar