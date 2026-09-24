Femicidio de Agostina Vega: la impactante foto que habrían encontrado en el celular de Claudio Barrelier

El 22 de abril, Agostina publicó en Instagram una fotografía junto a Barrelier, a quien conocía por la relación que él había mantenido con su madre, Melisa. En el mensaje, la adolescente le agradecía la confianza y expresaba que lo quería “como a un papá”. Barrelier hizo una captura de esa publicación y posteriormente comenzó a escribirle en privado.

El primer mensaje registrado fue el 8 de mayo, aunque la adolescente no respondió. El 15 de mayo volvió a contactarla y, al día siguiente, Agostina contestó y retomaron el vínculo.

Según los elementos incorporados al expediente, en paralelo a esos intercambios, Barrelier habría realizado más de 300 búsquedas de contenido pornográfico relacionado con relaciones entre padrastros e hijas y entre adultos y menores de edad. Los investigadores también encontraron material descargado y analizan la coincidencia temporal entre esas búsquedas y el contacto con la adolescente.

Además, trascendió que la madre de Barrelier durmió en la casa después del crimen de Agostina Vega.

Cómo habría preparado el encuentro con Agostina Vega

La investigación también reconstruyó lo ocurrido el 23 de mayo, horas antes del crimen. Ese día, Agostina se encontraba con su madre y sus hermanos cerca de un partido de fútbol en General Mosconi.

En distintos momentos, Barrelier habría quedado a solas con ella y consiguió su número de WhatsApp, por lo que las conversaciones pasaron de Instagram a una comunicación directa.

Esa noche, el acusado se dirigió a un kiosco junto a Osvaldo Fassetta, otro de los detenidos en la causa y acusado de encubrimiento. Según la investigación, Barrelier habría llamado posteriormente a Melisa para pedirle que acompañara a Fassetta porque se encontraba mal anímicamente.

Para los investigadores, esa maniobra habría tenido como finalidad alejar a la madre de la vivienda y facilitar que Agostina pudiera salir. Además, en el teléfono del acusado se habría encontrado una búsqueda sobre cuánto costaba un viaje en Uber desde la casa de la familia de la adolescente hasta su domicilio de Del Campillo 878, en barrio Cofico.

Barrelier habría realizado más de 300 búsquedas de contenido pornográfico de padrastros e hijas. (Foto: archivo)

La acusación del fiscal Raúl Garzón sostiene que Agostina ingresó a esa vivienda a las 22.55. La Fiscalía ubicó la muerte a las 2.48 del 24 de mayo a partir de movimientos, actividad telefónica y otros elementos, aunque los peritos aclararon que la autopsia no permite determinar una hora exacta del fallecimiento.

Por qué el teléfono de Barrelier ya estaba intervenido

La intervención telefónica había comenzado por una investigación completamente diferente. Barrelier trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y la Fiscalía investigaba una presunta organización dedicada a ofrecer licencias de conducir obtenidas irregularmente.

En las comunicaciones intervenidas aparecieron personas que le consultaban si podía conseguir esos registros, aunque Barrelier no contestaba esos mensajes desde el teléfono monitoreado. En aquel expediente no llegó a ser imputado y fue detenido el 26 de mayo, cuando todavía se investigaba la desaparición de Agostina.

Los elementos recuperados ahora permiten reconstruir una secuencia que comienza varias semanas antes del crimen y continúa con los movimientos registrados durante el 23 y 24 de mayo.