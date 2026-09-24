En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agostina Vega
Pericia
Córdoba

Femicidio de Agostina Vega: la impactante foto que habrían encontrado en el celular de Claudio Barrelier

El teléfono del principal acusado y detenido por el caso, ya estaba intervenido por la Justicia cuando ocurrió el asesinato, aunque por una causa diferente. Ahora, trascendió su contenido.

La escalofriante revelación que dejó la pericia al celular de Claudio Barrelier. (Foto: archivo)

La escalofriante revelación que dejó la pericia al celular de Claudio Barrelier. (Foto: archivo)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, incorporó nuevos elementos que podrían resultar clave para reconstruir qué ocurrió antes y después del crimen. El teléfono de Claudio Barrelier, principal acusado y detenido por el caso, ya estaba intervenido por la Justicia cuando ocurrió el asesinato aunque por una causa diferente.

Leé también Claudio Barrelier reveló por qué mató a Agostina Vega: "Obsesión por la..."
Claudio Barrelier reveló por qué mató a Agostina Vega: Obsesión por la...

Sin embargo, la intervención había sido ordenada en el marco de una investigación de la Fiscalía de la Unidad Territorial 22, encabezada por Paula Bruera, sobre una presunta red dedicada a conseguir licencias de conducir de manera irregular en el Centro de Tránsito de Córdoba. El celular de Barrelier estuvo intervenido entre el 14 y el 29 de mayo, mientras que la captación y el asesinato de Agostina se produjeron entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de mayo.

En la pericia realizada sobre el celular de Barrelier, se habría encontrado una foto de una nena con las manos atadas, cuya identidad no pudo determinarse porque se encontraba de espaldas a la cámara. Por su contextura, se dedujo que se trataría de una menor.

La casa de la pareja de Claudio Barrelier, ubicada como el sitio donde se produjo el femicidio. (Foto: archivo).

La casa de la pareja de Claudio Barrelier, ubicada como el sitio donde se produjo el femicidio. (Foto: archivo).

A partir del femicidio, los investigadores accedieron a información obtenida durante aquella intervención y reconstruyeron mensajes, búsquedas y movimientos que ahora forman parte de la acusación. Uno de los datos que concentra la atención de los investigadores se remonta a varias semanas antes del crimen.

El 22 de abril, Agostina publicó en Instagram una fotografía junto a Barrelier, a quien conocía por la relación que él había mantenido con su madre, Melisa. En el mensaje, la adolescente le agradecía la confianza y expresaba que lo quería “como a un papá”. Barrelier hizo una captura de esa publicación y posteriormente comenzó a escribirle en privado.

El primer mensaje registrado fue el 8 de mayo, aunque la adolescente no respondió. El 15 de mayo volvió a contactarla y, al día siguiente, Agostina contestó y retomaron el vínculo.

Según los elementos incorporados al expediente, en paralelo a esos intercambios, Barrelier habría realizado más de 300 búsquedas de contenido pornográfico relacionado con relaciones entre padrastros e hijas y entre adultos y menores de edad. Los investigadores también encontraron material descargado y analizan la coincidencia temporal entre esas búsquedas y el contacto con la adolescente.

Además, trascendió que la madre de Barrelier durmió en la casa después del crimen de Agostina Vega.

Cómo habría preparado el encuentro con Agostina Vega

La investigación también reconstruyó lo ocurrido el 23 de mayo, horas antes del crimen. Ese día, Agostina se encontraba con su madre y sus hermanos cerca de un partido de fútbol en General Mosconi.

En distintos momentos, Barrelier habría quedado a solas con ella y consiguió su número de WhatsApp, por lo que las conversaciones pasaron de Instagram a una comunicación directa.

Esa noche, el acusado se dirigió a un kiosco junto a Osvaldo Fassetta, otro de los detenidos en la causa y acusado de encubrimiento. Según la investigación, Barrelier habría llamado posteriormente a Melisa para pedirle que acompañara a Fassetta porque se encontraba mal anímicamente.

Para los investigadores, esa maniobra habría tenido como finalidad alejar a la madre de la vivienda y facilitar que Agostina pudiera salir. Además, en el teléfono del acusado se habría encontrado una búsqueda sobre cuánto costaba un viaje en Uber desde la casa de la familia de la adolescente hasta su domicilio de Del Campillo 878, en barrio Cofico.

Barrelier habría realizado más de 300 búsquedas de contenido pornográfico de padrastros e hijas. (Foto: archivo)

Barrelier habría realizado más de 300 búsquedas de contenido pornográfico de padrastros e hijas. (Foto: archivo)

La acusación del fiscal Raúl Garzón sostiene que Agostina ingresó a esa vivienda a las 22.55. La Fiscalía ubicó la muerte a las 2.48 del 24 de mayo a partir de movimientos, actividad telefónica y otros elementos, aunque los peritos aclararon que la autopsia no permite determinar una hora exacta del fallecimiento.

Por qué el teléfono de Barrelier ya estaba intervenido

La intervención telefónica había comenzado por una investigación completamente diferente. Barrelier trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y la Fiscalía investigaba una presunta organización dedicada a ofrecer licencias de conducir obtenidas irregularmente.

En las comunicaciones intervenidas aparecieron personas que le consultaban si podía conseguir esos registros, aunque Barrelier no contestaba esos mensajes desde el teléfono monitoreado. En aquel expediente no llegó a ser imputado y fue detenido el 26 de mayo, cuando todavía se investigaba la desaparición de Agostina.

Los elementos recuperados ahora permiten reconstruir una secuencia que comienza varias semanas antes del crimen y continúa con los movimientos registrados durante el 23 y 24 de mayo.

En pocas palabras

  • Celular intervenido: El teléfono de Claudio Barrelier, principal acusado, ya estaba intervenido por otra causa judicial.
  • Investigación clave: Mensajes, búsquedas y movimientos del celular de Barrelier aportan a la causa del femicidio.
  • Contenido sensible: Se hallaron más de 300 búsquedas de contenido pornográfico y material descargado relacionado con menores.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega Pericia Claudio Gabriel Barrelier
Notas relacionadas
Filtraron lo que Claudio Barrelier le hizo a Agostina Vega: "La verdad es espantosa, pero la van a saber..."
Caso Agostina Vega: marcharon para pedir justicia y su padre lanzó un fuerte reclamo
Atropelló y mató a una mujer, acomodó la moto y escapó sin ayudarla

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar