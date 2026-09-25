Cómo es la verdadera relación de Morena Rial con su hijo de 7 años: dónde vive y quién lo cuida

En ese sentido, Ambrosioni asumió el compromiso de trasladar al niño a Buenos Aires durante las vacaciones escolares o cuando las circunstancias lo permitan. Por el momento, sin embargo, no está previsto un cambio de residencia para Francesco: seguirá radicado en Córdoba junto a su padre.

La situación se da mientras Morena cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, contexto que fue tenido en cuenta para establecer el esquema de contacto entre madre e hijo. El régimen busca sostener la comunicación sin modificar el lugar de residencia del menor ni el cuidado personal definido judicialmente.

La resolución también se conoce mientras Morena permanece al cuidado de su segundo hijo, Amadeo, fruto de su relación con el boxeador cordobés Matías Ogas. El pequeño está bajo la crianza de su madre desde hace aproximadamente cinco meses, período que coincide con el otorgamiento de la prisión domiciliaria.

Amadeo cumplirá dos años el próximo 6 de octubre y quedó registrado con el apellido Rial. Su situación familiar es diferente a la de Francesco y, de acuerdo con la información aportada, el acuerdo judicial conocido el 22 de septiembre se refiere específicamente al cuidado personal y al régimen de contacto de Francesco.

Así, el vínculo entre Morena y su hijo de 7 años tendrá, por ahora, videollamadas periódicas y encuentros presenciales organizados de acuerdo con el calendario escolar y las posibilidades de traslado. Mientras tanto, Francesco continuará con su vida establecida en Córdoba junto a Facundo Ambrosioni.