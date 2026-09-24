Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

8 + 5 = 13

La expresión queda así: 13 × 6 - 36 ÷ 4 + 13 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 6 = 78 | 36 ÷ 4 = 9 | 13 × 5 = 65

La expresión queda así: 78 - 9 + 65

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

78 - 9 = 69 |

69 + 65 = (?)

Resultado final: 134

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla sencilla que cambia por completo el camino de la cuenta.