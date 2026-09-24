Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 6 - 36 ÷ 4 + (8 + 5) × 5.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 6 - 36 ÷ 4 + (8 + 5) × 5.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
8 + 5 = 13
La expresión queda así: 13 × 6 - 36 ÷ 4 + 13 × 5
2) Multiplicación y división
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 6 = 78 | 36 ÷ 4 = 9 | 13 × 5 = 65
La expresión queda así: 78 - 9 + 65
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
78 - 9 = 69 |
69 + 65 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla sencilla que cambia por completo el camino de la cuenta.