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El regreso más esperado de la calle Corrientes: vuelve el fenómeno que arrasó con todo

El regreso que sacude al teatro porteño: “Chanta” vuelve con una temporada limitada. Entérate.

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El regreso más esperado de la calle Corrientes: vuelve el fenómeno que arrasó con todo

Después de conquistar al público y recibir dos de los reconocimientos más importantes del teatro argentino, “Chanta” vuelve a escena. El premiado unipersonal protagonizado por Agustín “Rada” Aristarán tendrá un esperado regreso a la calle Corrientes con una temporada limitada.

La vuelta será el 17 de septiembre en el Teatro Astral, donde el espectáculo buscará repetir el impacto que consiguió durante su primera temporada y reencontrarse con los espectadores que quedaron atrapados por su particular combinación de humor negro, crítica social e ironía.

“Chanta” llega además respaldado por una cosecha de premios que marcó su recorrido: obtuvo el Premio Estrella de Mar 2026 al Mejor Unipersonal y el Premio ACE 2026 a la Actuación Masculina en Obra de un Solo Personaje.

Al frente del espectáculo vuelve a estar Rada Aristarán, bajo la dirección de Marcelo Caballero, en una puesta que apuesta por el vértigo, el humor y una estética cinematográfica para contar una historia tan absurda como reconocible.

El texto fue escrito por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan José Becerra, una combinación que anticipa el tono provocador de una obra que no busca dejar indiferente a nadie.

La historia gira alrededor de Julio Ballesteros, un hombre que, después de morir, comienza a repasar su propia vida y a mirar con particular lucidez las contradicciones de la sociedad que lo rodeó.

A partir de ese recorrido, el protagonista atraviesa diferentes momentos de su existencia y expone, con una mirada cínica, mordaz y profundamente irónica, las miserias, ambiciones, contradicciones y oportunidades que encontró en el camino.

El personaje representa, de alguna manera, a ese argentino capaz de sobrevivir a cualquier situación a fuerza de ingenio, oportunismo y una cuota de descaro. Tan chanta que terminó convertido en una caricatura reconocible de una determinada forma de ser y de vivir.

La obra combina comedia negra y crítica social, mientras Rada despliega distintos registros para construir un personaje que se mueve entre lo absurdo, lo patético y lo inesperadamente poético.

Uno de los grandes atractivos de “Chanta” está justamente en su puesta en escena. El escenario está en permanente transformación y acompaña cada etapa de la vida de Ballesteros con imágenes, cambios de ritmo y situaciones que aparecen y desaparecen con velocidad.

No se trata de una puesta convencional. La propuesta busca que el espectador permanezca en movimiento junto con el protagonista, con una dinámica que va desde el humor más ácido hasta momentos de mayor profundidad.

El resultado es un espectáculo que combina actuación, narrativa, humor y una puesta visual de ritmo frenético, con Rada como único protagonista de una historia que utiliza la vida y la muerte como punto de partida para hablar de la sociedad.

Ahora, después de los reconocimientos obtenidos y de la repercusión que generó, “Chanta” prepara su regreso a la calle Corrientes.

La nueva temporada comenzará el 17 de septiembre en el Teatro Astral y será limitada. Por eso, el regreso tendrá además un condimento especial: será una oportunidad acotada para volver a ver uno de los unipersonales más premiados de 2026.

Con Cohn, Duprat y Becerra detrás del texto, Marcelo Caballero en la dirección y Rada Aristarán nuevamente sobre el escenario, “Chanta” vuelve para demostrar por qué se convirtió en uno de los grandes fenómenos teatrales del año.

En pocas palabras

  • Regreso teatral: El aclamado unipersonal "Chanta" vuelve a la calle Corrientes con temporada limitada.
  • Reconocimientos: La obra fue premiada con el Estrella de Mar 2026 al Mejor Unipersonal y el ACE 2026 a la Actuación Masculina.
  • Temporada: El espectáculo protagonizado por Agustín "Rada" Aristarán se presentará en el Teatro Astral desde el 17 de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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