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Los motivos por los que la CGT abandonó la reunión del Consejo del Salario

Tras el frustrado encuentro virtual con la Secretaría de Trabajo para definir el aumento al Salario Mínimo, Vital y Móvil, la CGT rechazó lo ofrecido por el Gobierno y la UIA, porque "no alcanza a cubrir la canasta básica" y reclamó que el SMVM pase a $911.000 mensuales.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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La CGT se retiró de la reunión del Consejo del Salario y reclamó un Salario Mínimo Vital y Movil de $911.000. Ahora define el Gobierno. Foto: Archivo.

La CGT se retiró de la reunión del Consejo del Salario y reclamó un Salario Mínimo Vital y Movil de $911.000". Ahora define el Gobierno. Foto: Archivo.

El Gobierno definirá por decreto el monto del aumento del próximo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a partir de agosto y para los próximos meses que restan hasta diciembre de 2026, luego de que la CGT y la CTA rechazaran el ofrecimiento al denunciar que no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos. Las centrales obreras se retiraron del encuentro convocado de manera virtual por la ausencia del titular de la Secretaría de Trabajo, Julio Cordero.

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En un comunicado difundido luego de retirarse abruptamente de la reunión, la CGT denunció que "sin diálogo real no hay acuerdo posible" y que "el salario no puede ser un ingreso de pobreza".

Según trascendió, la propuesta del Gobierno y de empresarios para aumentar el SMVM a partir de agosto, estuvo por debajo del 2 % para los próximos meses, algo que la CGT consideró "insuficiente" al considerar que hubo un nivel de pérdida del poder adquisitivo sufrido por los salarios en el último año frente a la inflación. A eso, según la central obrera, se le suman altos aumentos de las tarifas de servicios públicos.

Según confirmó el cotitular de la CGT, Jorge Sola, ante la consulta de A24.com, la oferta de aumento del SMVM presentado por la UIA fue de 1,8% en septiembre y de 1,7% para octubre hasta abril, cuando el salario mínimo iba a elevarse de los actuales $376.000 a $468.000 en abril de 2027.

La CGT advirtió que "la pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y la creciente distancia entre su valor y los ingresos necesarios para afrontar las necesidades básicas de una familia trabajadora es un hecho que venimos reclamando hace años".

En el documento, la CGT agrega que "con escasos argumentos la parte empleadora estima siempre aumentos que hoy apenas alcanza para un kilo de pan. Y el gobierno, en abierta coincidencia, viene avalando esa postura".

"Estos valores reflejan una realidad que venimos advirtiendo en cada convocatoria: el salario mínimo no puede consolidarse como un ingreso de pobreza. La propuesta que surja del Consejo debe responder a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores y permitir que quien trabaja pueda vivir dignamente", señala el comunicado de la CGT.

Agrega que "ante una discusión de semejante trascendencia, reiteramos la necesidad de que las Comisiones de Empleo, Productividad, Formación Profesional y Salario -que conforman el Consejo del SMVM- se reúnan y debatan de manera presencial. No existe ningún impedimento que justifique sostener la modalidad virtual cuando están en juego los ingresos de millones de trabajadoras y trabajadores".

La CGT defendió la postura disruptiva de haber abandonado antes la reunión antes de que termine. La reunión había sido convocada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, junto a los gremios y empresarios para definir el aumento del SMVM que rige también para los ingresos de los programas sociales y de desempleo que abona el estado, como también, de referencia para los salarios fuera de convenio o del sistema formal.

Pero advierte al mismo tiempo que "ese diálogo no puede reducirse al cumplimiento formal de una convocatoria: debe garantizar una instancia real de intercambio, negociación y búsqueda de consensos entre las partes".

La central sindical denunció "la escasa relevancia que impone el gobierno nacional en esta instancia queda expresada en la ausencia del titular de la Secretaria de Trabajo, Julio Cordero, en la convocatoria. Un gesto vale más que mil palabras".

Ante la ausencia de Cordero, la reunión fue presidida por Claudia Testa, subsecretaria de Trabajo, y por la UIA no estuvo su titular, Martín Rappallini, sino el abogado Juan José Etala. Mientras que por el lado sindical participaron el triunvirato cegetista y los jefes de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

La CGT agregó que "en estas condiciones, la CGT no va a convalidar una puesta en escena del Gobierno, que no solo se aleja de la realidad que circunda al mundo de la producción y del trabajo, sino que descree de la posibilidad del dialogo constructivo, aun en la propia tensión de intereses que las partes, por lógica representación de intereses podrían tener. El conflicto no se evita: debe transitarse y resolverse para que no llegue al enfrentamiento".

Aclara asimismo, que "esta decisión no implica renunciar al diálogo. Por el contrario, reclamamos un diálogo verdadero, con voluntad de negociación y propuestas que permitan a las trabajadoras y los trabajadores vivir dignamente. Y generar un contrato social que permita una Argentina con Producción, Desarrollo y Trabajo. Sensatez y sentido común para la construcción del diálogo".

Sobre el final, la CGT expuso su solicitud para que "un salario que reconozca el esfuerzo de las y los trabajadores, su dignidad y el aporte a la generación de riqueza".

Firmado por el Consejo Directivo de la CGT, en el comunicado la central sindical oficial propuso "volver al trabajo en un gran ordenador social, desde lo económico, moral, técnico y ético" bajo el "principio de justicia social" y consideró que para cumplir ese objetivo, "un salario mínimo no puede estar en menos de $911.202 y alcanzar los $993.300 en diciembre de este año".

Capital Humano defendió la reunión virtual y cuestionó el retiro de la CGT

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado luego de la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil y explicó los motivos por los que el encuentro se realizó de manera virtual. Según indicó, las reuniones fueron convocadas bajo esa modalidad para "que los encuentros queden debidamente registrados y grabados", con el objetivo de garantizar transparencia, trazabilidad, claridad y la participación de las partes desde cualquier punto del país respecto de las posiciones expresadas.

En relación con la decisión de algunos integrantes de la CGT de abandonar el encuentro, el Ministerio señaló que "algunas de las partes objetaron esta modalidad y decidieron no participar de la reunión plenaria, retirándose del proceso de deliberación. Resulta llamativo que se cuestione una herramienta cuyo principal objetivo es precisamente garantizar mayor transparencia y dejar constancia de todo lo debatido en el ámbito del Consejo".

En ese contexto, la cartera aseguró que "continuarán promoviendo el diálogo entre todos los sectores, convencidos de que es el camino para alcanzar acuerdos que contribuyan al desarrollo del país y al bienestar de los argentinos".

Finalmente, el Gobierno anticipó qué ocurrirá ante la falta de consenso y concluyó: "Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes en el marco del Consejo del Salario Mínimo, el Gobierno nacional procederá a laudar conforme a las facultades y mecanismos previstos para estos casos".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Fracaso de la reunión: El Consejo del Salario Mínimo no llegó a un acuerdo y el Gobierno definirá el aumento por decreto.
  • Postura sindical: La CGT rechazó la oferta por considerarla insuficiente para cubrir la canasta básica.
  • Reclamo de la CGT: La central obrera solicitó que el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance los $911.000.
Resumen generado por Thinkindot AI
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