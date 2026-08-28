A los 38 años, Antonela Roccuzzo reveló los "no" que comparte con Messi y sorprendió a todos

Durante un período, Antonela evitaba levantar pesas porque tenía miedo de desarrollar demasiado volumen muscular. Sin embargo, con el tiempo descubrió que esa preocupación no tenía fundamento y terminó convirtiendo los ejercicios de fuerza en una parte fundamental de su rutina.

“Antes tenía miedo de hacer pesas porque pensaba que me iba a poner ‘grande’, pero eso nunca ocurrió”, explicó.

La rosarina incluso destacó la importancia de este tipo de entrenamiento a largo plazo y recomendó incorporarlo también a sus padres: “Todos deberían hacer pesas al menos una hora al día porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mi mamá y a mi papá: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”.

Pero el ejercicio no es el único aspecto de su vida cotidiana en el que Antonela puso el foco. La alimentación también tiene un papel central en la vida de la pareja. En el caso de Messi, además, se trata de una cuestión especialmente importante debido a las exigencias de su carrera profesional.

“Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer saludable”, explicó Roccuzzo.

Sin embargo, la pareja también tomó otras decisiones relacionadas con su estilo de vida. Antonela fue contundente al contar cuáles son algunos de los consumos que decidieron dejar afuera de su rutina.

“No tomamos alcohol y no fumamos. Intentamos que todo sea orgánico ”, reveló.

De esta manera, la esposa de Messi mostró una faceta menos conocida de su vida cotidiana y dejó en claro que detrás de su entrenamiento también existe una serie de elecciones vinculadas con la alimentación y el cuidado personal.

Para Antonela, además, el bienestar no pasa solamente por mantener una determinada rutina física. Las clases que realiza durante la semana cumplen también una función emocional: encontrar un momento para despejar la cabeza y comenzar el día con otra energía.

Así, entre entrenamiento, alimentación y hábitos compartidos con Messi, Roccuzzo construyó una rutina en la que el cuidado del cuerpo convive con la búsqueda de bienestar mental. Y fueron precisamente sus inesperadas confesiones sobre aquello que decidió dejar afuera de su vida las que más llamaron la atención.