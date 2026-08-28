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A los 38 años, Antonela Roccuzzo reveló los "no" que comparte con Messi y sorprendió a todos

La confesión más íntima de Antonela Roccuzzo sobre su vida con Messi: Los "no" que nadie esperaba. Enterate.

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A los 38 años, Antonela Roccuzzo reveló los no que comparte con Messi y sorprendió a todos

A los 38 años, Antonela Roccuzzo mantiene una rutina marcada por el ejercicio, la alimentación saludable y el bienestar. La esposa de Lionel Messi contó cómo organiza sus días y reveló algunos de los hábitos que comparte con el capitán de la Selección argentina.

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Lejos de limitarse a una cuestión estética, para la rosarina el entrenamiento también ocupa un lugar importante en su bienestar mental. Según explicó, intenta realizar actividad física prácticamente todos los días y dos veces por semana participa de clases grupales que, además de exigirla físicamente, le permiten desconectarse de sus obligaciones.

“Intento entrenar todos los días. Dos veces por semana hago clases de FitJam, que son súper divertidas, con una profesora brasileña. Es una forma de llevar mi mente a otro lugar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, contó Antonela en diálogo con ELLE.

Con el paso del tiempo, además, incorporó el entrenamiento de fuerza. Y hubo algo que cambió por completo su mirada sobre las pesas.

Durante un período, Antonela evitaba levantar pesas porque tenía miedo de desarrollar demasiado volumen muscular. Sin embargo, con el tiempo descubrió que esa preocupación no tenía fundamento y terminó convirtiendo los ejercicios de fuerza en una parte fundamental de su rutina.

Antes tenía miedo de hacer pesas porque pensaba que me iba a poner ‘grande’, pero eso nunca ocurrió”, explicó.

La rosarina incluso destacó la importancia de este tipo de entrenamiento a largo plazo y recomendó incorporarlo también a sus padres: “Todos deberían hacer pesas al menos una hora al día porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mi mamá y a mi papá: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”.

Pero el ejercicio no es el único aspecto de su vida cotidiana en el que Antonela puso el foco. La alimentación también tiene un papel central en la vida de la pareja. En el caso de Messi, además, se trata de una cuestión especialmente importante debido a las exigencias de su carrera profesional.

Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer saludable”, explicó Roccuzzo.

Sin embargo, la pareja también tomó otras decisiones relacionadas con su estilo de vida. Antonela fue contundente al contar cuáles son algunos de los consumos que decidieron dejar afuera de su rutina.

No tomamos alcohol y no fumamos. Intentamos que todo sea orgánico ”, reveló.

De esta manera, la esposa de Messi mostró una faceta menos conocida de su vida cotidiana y dejó en claro que detrás de su entrenamiento también existe una serie de elecciones vinculadas con la alimentación y el cuidado personal.

Para Antonela, además, el bienestar no pasa solamente por mantener una determinada rutina física. Las clases que realiza durante la semana cumplen también una función emocional: encontrar un momento para despejar la cabeza y comenzar el día con otra energía.

Así, entre entrenamiento, alimentación y hábitos compartidos con Messi, Roccuzzo construyó una rutina en la que el cuidado del cuerpo convive con la búsqueda de bienestar mental. Y fueron precisamente sus inesperadas confesiones sobre aquello que decidió dejar afuera de su vida las que más llamaron la atención.

En pocas palabras

  • Antonela Roccuzzo: Reveló detalles de su rutina de ejercicio y alimentación saludable.
  • Hábitos de la pareja: Comparten la decisión de no consumir alcohol ni fumar y optan por lo orgánico.
  • Bienestar integral: Prioriza el ejercicio físico diario y las clases grupales para su bienestar mental.
Resumen generado por Thinkindot AI
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