Netflix estrenó una nueva miniserie española de 5 episodios y es ideal para ver en el fin de semana

¿De qué trata Toda la verdad de mis mentiras en Netflix?

Según adelanta la presentación de la adaptación: "En un viaje de despedida de soltera, todo cambia cuando a dos compañeros de departamento les cuesta ocultar lo que sienten".

Protagonizada por Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio), Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien), Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) y Clara Sans (Innato, Celeste), entre otros.

Cuenta la historia de Coco (Itziar Manero) y Marín (Daniel Ibáñez), dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, Gus (Ricardo Gómez), Aroa (Lucía de la Fuente) y Loren (Brays Efe) están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca (Clara Sans). Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Toda la verdad de mis mentiras es una adaptación de la novela homónima publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial). En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

El elenco principal de Toda la verdad de mis mentiras

Daniel Ibáñez

Itziar Manero

Ricardo Gómez

Lucía de la Fuente

Clara Sans

Brays Efe

Iratxe Emparán

¿¿Cuándo se estrena Toda la verdad de mis mentiras y cuántos episodios tiene?

Toda la verdad de mis mentiras estará disponible en Netflix desde el viernes 28 de agosto. La producción llegará con una única temporada compuesta por cinco episodios.

La plataforma sumará así una nueva ficción española basada en la obra de Elísabet Benavent y apostará por una historia de formato breve. En lugar de extender el relato durante varias temporadas, la trama concentrará su desarrollo en la escapada del grupo de amigos.

El punto de partida será una despedida de soltera. Sin embargo, el verdadero conflicto comenzará cuando el viaje haga imposible seguir ignorando determinadas emociones y verdades.

La pregunta será hasta dónde podrán sostener sus vínculos cuando aquello que nadie quería decir comience a salir a la luz.

Entre la amistad, el amor, las mentiras y las verdades que pueden hacer daño, Toda la verdad de mis mentiras convertirá una celebración en un viaje donde cada decisión tendrá un nuevo significado.

Anuncio del estreno de Toda la verdad de mis mentiras en Netflix