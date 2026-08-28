La mamá de Tini rompió el silencio y defendió a Alejandro Stoessel en el conflicto con su hija: "Es impecable y..."

En medio del conflicto que estalló en la familia de Tini Stoessel tras el pedido de auditoría se conoció por primera vez el testimonio clave de Mariana Muzlera, madre de la cantante.
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Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, habló por primera vez tras conocerse el escándalo en la familia de la cantante y bancó a Alejandro Stoessel.
En medio del conflicto que estalló en la familia de Tini Stoessel tras el pedido de auditoría se conoció por primera vez el testimonio clave de Mariana Muzlera, madre de la cantante.
En una charla que mantuvo con Daniel Ambrosino, la madre de la cantante defendió de manera directa a Alejandro Stoessel, padre de Tini, ante la polémica instalada en los últimos días.
"Estuve hablando hasta un ratito nada más. Ella solamente quiere referirse solamente a la figura que hoy está puesta en duda que es la de Alejandro Stoessel", sostuvo el periodista al aire en el programa Intrusos (América Tv).
Y leyó el mensaje que le envió la madre de la artista: "Lo que me dice textual es: Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual".
"No existe un tipo más honesto. Es un tipo impecable, con valores y ética moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años", cerró Mariana Muzlera dejando en claro su total apoyo a Alejandro, de quien se separó hace varios años pero mantienen una muy buena relación.
Ante el revelador testimonio de la madre de Tini y su clara postura, Ambrosino remarcó: "Mariana está cuidando a su familia: a Tini, a Francisco y a Alejandro, con quien se lleva muy bien".
Luis Ventura contó en el programa PrimiciasYa (América Tv) que Tini Stoessel tendría decidido hablar sobre el duro conflicto familiar que atraviesa y ya existiría una fecha y lugar elegido.
El periodista contó al aire que la cantante llegó a evaluar la posibilidad de redactar un mensaje para explicar lo sucedido, aunque finalmente habría optado por otra manera de expresarse.
“Tini estaba escribiendo su carta; el borrador está escrito... Pero el latido de su corazón le dijo que no tiene que ser a través de una carta, sino a través de su imagen”, explicó Luis Ventura.
Y confirmó: “Todo el mundo pensó en la conferencia de prensa de su próximo recital, pero Tini volvió a corregir... Va a ser en el primer recital, pero arriba del escenario. El 2 de septiembre en México”.
En tanto, desde el entorno de Alejandro Stoessel señalaron que no existiría una pelea entre padre e hija y que el proceso de la auditoría respondería a una reorganización patrimonial vinculada con el próximo matrimonio de la cantante con el futbolista Rodrigo De Paul.