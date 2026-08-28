La mamá de Tini rompió el silencio y defendió a Alejandro Stoessel en el conflicto con su hija: "Es impecable y..."

"No existe un tipo más honesto. Es un tipo impecable, con valores y ética moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años", cerró Mariana Muzlera dejando en claro su total apoyo a Alejandro, de quien se separó hace varios años pero mantienen una muy buena relación.

Ante el revelador testimonio de la madre de Tini y su clara postura, Ambrosino remarcó: "Mariana está cuidando a su familia: a Tini, a Francisco y a Alejandro, con quien se lleva muy bien".

Cuándo y dónde hablará Tini Stoessel sobre el escándalo familiar

Luis Ventura contó en el programa PrimiciasYa (América Tv) que Tini Stoessel tendría decidido hablar sobre el duro conflicto familiar que atraviesa y ya existiría una fecha y lugar elegido.

El periodista contó al aire que la cantante llegó a evaluar la posibilidad de redactar un mensaje para explicar lo sucedido, aunque finalmente habría optado por otra manera de expresarse.

“Tini estaba escribiendo su carta; el borrador está escrito... Pero el latido de su corazón le dijo que no tiene que ser a través de una carta, sino a través de su imagen”, explicó Luis Ventura.

Y confirmó: “Todo el mundo pensó en la conferencia de prensa de su próximo recital, pero Tini volvió a corregir... Va a ser en el primer recital, pero arriba del escenario. El 2 de septiembre en México”.

En tanto, desde el entorno de Alejandro Stoessel señalaron que no existiría una pelea entre padre e hija y que el proceso de la auditoría respondería a una reorganización patrimonial vinculada con el próximo matrimonio de la cantante con el futbolista Rodrigo De Paul.