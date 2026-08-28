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Valentina Pergolini rompió el silencio y lanzó una contundente frase sobre su padre, Mario

La hija de Mario Pergolini tomó distancia y dejó una frase sobre su padre que llamó la atención. Enterate.

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Imagen realizada con IA con fines ilustrativos 

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Valentina Pergolini atraviesa un momento de crecimiento profesional y, mientras avanza en su carrera como actriz y cantante, decidió hablar de una de las figuras más importantes de su vida: su padre, Mario Pergolini. A los 20 años, la joven busca consolidar una identidad propia en el mundo del espectáculo y dejó una definición que no pasó inadvertida.

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“Lo admiro mucho, pero el suyo es un camino diferente al mío ”, aseguró Valentina en una entrevista con Hola Argentina. Con esa frase, la artista marcó una clara diferencia entre su recorrido y el del histórico conductor, aunque también dejó en evidencia el respeto y la admiración que siente por él.

Desde muy chica, Valentina tuvo claro que quería dedicarse al arte. A los cinco años comenzó a tomar clases de comedia musical y, con el paso del tiempo, profundizó su formación en teatro, canto y danza. Actualmente estudia la Licenciatura en Artes Escénicas en la UADE y continúa preparándose con docentes vinculados al mundo de la actuación.

Su carrera comenzó a tomar mayor impulso en los últimos años. En 2025 fue seleccionada para formar parte de Despertar de primavera, el reconocido musical de Broadway dirigido por Fernando Dente. Allí interpretó a Anna después de atravesar distintas audiciones y callbacks.

Pero ese no fue su único acercamiento al mundo artístico. Antes también había participado en producciones como Renty El Principito, aunque en roles vinculados a la asistencia de producción. Cada experiencia le permitió acercarse cada vez más al escenario y descubrir qué lugar quería ocupar dentro de la industria.

En ese sentido, Valentina fue contundente al hablar de su manera de construir su carrera y del peso que puede tener llevar uno de los apellidos más conocidos de los medios argentinos.

Soy muy independiente y lo que hago y logro es por lo que soy y lo que puedo dar, sostuvo la joven, en una definición que cobra especial relevancia por ser hija de Mario Pergolini.

La actriz y cantante también tuvo recientemente un nuevo desafío al participar de Popstars, donde se presentó frente al jurado con una canción de Britney Spears. Su paso por el reality de Telefe significó una nueva exposición y le permitió mostrar una faceta diferente de su perfil artístico.

Sin embargo, su vínculo con la música y la actuación viene de mucho antes. Valentina asegura que desde pequeña supo que ese era el mundo en el que quería desarrollarse y que su formación fue una parte fundamental para poder acceder a nuevas oportunidades.

A diferencia de su padre, que construyó una extensa trayectoria ligada a la radio, la televisión y la producción, ella eligió otro escenario: los musicales y la actuación. Una diferencia que la propia Valentina se encargó de remarcar, aunque sin ocultar el orgullo que siente por la carrera de Mario.

Además, la joven mantiene una relación cercana con sus hermanos, Matías y Tomás, quienes también desarrollaron intereses vinculados a la música y la comunicación. En su familia, cada uno fue encontrando su propio camino.

Mientras tanto, Valentina continúa avanzando con nuevos proyectos y apuesta a despegarse de la etiqueta de “la hija de Mario Pergolin i”. Su objetivo parece claro: que su apellido sea apenas una parte de su historia y que su trabajo termine hablando por ella.

La frase que eligió para describir a su padre resume justamente esa búsqueda: lo admira, reconoce su trayectoria, pero sabe que su lugar está en otro lado. Y está decidida a construirlo por sus propios medios.

En pocas palabras

  • Valentina Pergolini: La hija de Mario Pergolini busca consolidar su identidad artística y marcó distancia con la carrera de su padre.
  • Admiración y diferencia: Asegura que admira mucho a Mario Pergolini, pero que su camino es diferente al suyo.
  • Independencia y carrera: Valentina busca que su apellido sea solo una parte de su historia y que su trabajo hable por ella.
Resumen generado por Thinkindot AI
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