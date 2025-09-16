Enterate cómo poner orden en el quilombo emocional con Venus en Virgo

Hay momentos en que el corazón parece un placard desordenado: vínculos vencidos, ilusiones rotas y recuerdos mezclados con alguna esperanza nueva. Venus en Virgo llega como quien abre las ventanas y se arma un domingo de limpieza emocional.
Cuando el corazón anda desordenado, Venus en Virgo llega con etiquetas, calma y una dosis de realismo.
Venus en Virgo: cuando amar también implica ordenar el corazón. Foto: Ideogram.
No para tirar todo, sino para quedarte con lo que realmente abriga. Este tránsito no corta de raíz: sacude el polvo para que entre la luz.
Con esta energía aparecen preguntas reveladoras:
Venus en Virgo nos hace más conscientes del gasto emocional que implica sostener vínculos que ya no nos nutren. Y aunque cueste soltar, también se siente liberador.
La espontaneidad tiene su encanto… pero también cansa. Venus en Virgo propone vínculos donde la emoción no anule el criterio.
Y eso, aunque suene aburrido, es profundamente sexy. Porque no hay nada más atractivo que alguien que sabe lo que quiere y lo comunica sin hacerte jugar adivinanzas. Este tránsito también enseña a poner límites con amor.
Decir “hasta acá” sin gritar, sin drama, sin escenas. Con la serenidad de quien sabe que merece vínculos que sumen, no que resten.
Con Venus en Virgo activo, pedir claridad deja de ser “molesto” y se vuelve natural.
Las relaciones se limpian de ruido, y eso permite que el amor verdadero —ese que es tranquilo pero firme— pueda crecer.
No es frialdad, es eficiencia emocional. Como cuando ordenás tu cuarto: no tirás lo que amás, solo hacés espacio para respirar mejor.
¿Por qué Venus en Virgo me hace replantear vínculos?
Porque su energía analítica permite evaluar qué relaciones son nutritivas y cuáles ya cumplieron su ciclo.
¿Es buen momento para terminar una relación?
Sí, si lo hacés desde la serenidad. Venus en Virgo favorece decisiones sin dramatismo.
¿Cómo aprovechar este tránsito?
Escribí lo que necesitás en un vínculo y animate a pedirlo con claridad.