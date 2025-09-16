Enterate cómo poner orden en el quilombo emocional con Venus en Virgo

Venus en Virgo nos hace más conscientes del gasto emocional que implica sostener vínculos que ya no nos nutren. Y aunque cueste soltar, también se siente liberador.

image Limpiar vínculos no es frialdad: es dejar espacio para lo que sí suma. Foto: Ideogram, Venus en Virgo.

Ser claros es más sexy de lo que parece

La espontaneidad tiene su encanto… pero también cansa. Venus en Virgo propone vínculos donde la emoción no anule el criterio.

Y eso, aunque suene aburrido, es profundamente sexy. Porque no hay nada más atractivo que alguien que sabe lo que quiere y lo comunica sin hacerte jugar adivinanzas. Este tránsito también enseña a poner límites con amor.

Decir “hasta acá” sin gritar, sin drama, sin escenas. Con la serenidad de quien sabe que merece vínculos que sumen, no que resten.

Hablar claro también es cuidarte

Con Venus en Virgo activo, pedir claridad deja de ser “molesto” y se vuelve natural.

Las relaciones se limpian de ruido, y eso permite que el amor verdadero —ese que es tranquilo pero firme— pueda crecer.

No es frialdad, es eficiencia emocional. Como cuando ordenás tu cuarto: no tirás lo que amás, solo hacés espacio para respirar mejor.

Cómo afecta a algunos signos

Virgo: Momento de brillo sutil. Todos buscan tu calma.

Momento de brillo sutil. Todos buscan tu calma. Piscis: Tiempo de poner límites que venías esquivando.

Tiempo de poner límites que venías esquivando. Tauro: Buen momento para consolidar relaciones o formalizar algo que venías sintiendo.

Buen momento para consolidar relaciones o formalizar algo que venías sintiendo. Leo: Bajás un cambio. Aprendés que cuidar a alguien también es organizarse.

Bajás un cambio. Aprendés que cuidar a alguien también es organizarse. Cáncer: Te baja de la nube sin romper tu ternura. Ideal para anclar emociones.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Venus en Virgo me hace replantear vínculos?

Porque su energía analítica permite evaluar qué relaciones son nutritivas y cuáles ya cumplieron su ciclo.

¿Es buen momento para terminar una relación?

Sí, si lo hacés desde la serenidad. Venus en Virgo favorece decisiones sin dramatismo.

¿Cómo aprovechar este tránsito?

Escribí lo que necesitás en un vínculo y animate a pedirlo con claridad.