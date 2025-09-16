En vivo Radio La Red
Venus
Virgo
ASTROLOGÍA

Enterate cómo poner orden en el quilombo emocional con Venus en Virgo

Cuando el corazón anda desordenado, Venus en Virgo llega con etiquetas, calma y una dosis de realismo.

Venus en Virgo: cuando amar también implica ordenar el corazón. Foto: Ideogram.

Hay momentos en que el corazón parece un placard desordenado: vínculos vencidos, ilusiones rotas y recuerdos mezclados con alguna esperanza nueva. Venus en Virgo llega como quien abre las ventanas y se arma un domingo de limpieza emocional.

Venus en Virgo: amar sin perder las llaves ni la cabeza.” Foto: Ideogram.

No para tirar todo, sino para quedarte con lo que realmente abriga. Este tránsito no corta de raíz: sacude el polvo para que entre la luz.

Venus en Virgo: ¿Esto es amor o solo estoy aburrida?

Con esta energía aparecen preguntas reveladoras:

  • ¿Estoy en esta relación por costumbre o deseo real?
  • ¿Qué doy que ya no quiero dar?
  • ¿Estoy dejando espacio para que algo nuevo llegue?

Venus en Virgo nos hace más conscientes del gasto emocional que implica sostener vínculos que ya no nos nutren. Y aunque cueste soltar, también se siente liberador.

image
Limpiar v&iacute;nculos no es frialdad: es dejar espacio para lo que s&iacute; suma. Foto: Ideogram, Venus en Virgo.

Ser claros es más sexy de lo que parece

La espontaneidad tiene su encanto… pero también cansa. Venus en Virgo propone vínculos donde la emoción no anule el criterio.

Y eso, aunque suene aburrido, es profundamente sexy. Porque no hay nada más atractivo que alguien que sabe lo que quiere y lo comunica sin hacerte jugar adivinanzas. Este tránsito también enseña a poner límites con amor.

Decir “hasta acá” sin gritar, sin drama, sin escenas. Con la serenidad de quien sabe que merece vínculos que sumen, no que resten.

Hablar claro también es cuidarte

Con Venus en Virgo activo, pedir claridad deja de ser “molesto” y se vuelve natural.

Las relaciones se limpian de ruido, y eso permite que el amor verdadero —ese que es tranquilo pero firme— pueda crecer.

No es frialdad, es eficiencia emocional. Como cuando ordenás tu cuarto: no tirás lo que amás, solo hacés espacio para respirar mejor.

Cómo afecta a algunos signos

  • Virgo: Momento de brillo sutil. Todos buscan tu calma.
  • Piscis: Tiempo de poner límites que venías esquivando.
  • Tauro: Buen momento para consolidar relaciones o formalizar algo que venías sintiendo.
  • Leo: Bajás un cambio. Aprendés que cuidar a alguien también es organizarse.
  • Cáncer: Te baja de la nube sin romper tu ternura. Ideal para anclar emociones.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Venus en Virgo me hace replantear vínculos?

Porque su energía analítica permite evaluar qué relaciones son nutritivas y cuáles ya cumplieron su ciclo.

¿Es buen momento para terminar una relación?

Sí, si lo hacés desde la serenidad. Venus en Virgo favorece decisiones sin dramatismo.

¿Cómo aprovechar este tránsito?

Escribí lo que necesitás en un vínculo y animate a pedirlo con claridad.

