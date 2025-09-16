En vivo Radio La Red
El radical cambio de la nena de los 90: reapareció Valeria Britos y sorprendió con su nueva vida a los 49 años

Valeria Britos fue un verdadero ícono de los años 90. La “nena” que conquistó la televisión argentina con apenas 14 años, hoy reaparece a los 49 con una vida completamente diferente a la que imaginaban sus seguidores. De la fama arrolladora en novelas inolvidables a un presente lejos de los flashes, Britos vuelve a ser noticia con un giro inesperado que dejó a todos boquiabiertos.

La historia de Valeria comenzó casi por casualidad. Nacida en Buenos Aires en 1976, criada en Flores junto a sus tres hermanas, su destino cambió cuando, siendo apenas una adolescente, decidió meterse en un casting mientras paseaba por una zapatería con su madre. Esa pequeña osadía marcó el inicio de una carrera meteórica.

En 1992, su frescura y carisma la llevaron a conducir junto a Nicolás Ligato “El Club de Disney”, un programa que marcó a toda una generación. La experiencia la hizo viajar a Orlando, conocer los parques de Disney y hasta la NASA. Poco después, llegarían las novelas que la convirtieron en un rostro inolvidable: Aprender a volar, Por siempre mujercitas y el furor de Verano del ’98.

Pero su consagración llegó con La Nena, donde brilló junto a Roberto Ranni y se ganó un lugar en el corazón del público, incluso con giras internacionales.

Cuando todo parecía indicar que su futuro estaba asegurado en la televisión, Valeria tomó una decisión inesperada: priorizar su vida personal. A los 25 años fue madre de Camille, fruto de su relación con el actor Christian Sancho. Ese nacimiento marcó un antes y un después. Decidió alejarse de la vorágine mediática y dedicarse a criar a su hija, estudiar Comunicación Social en la UBA y explorar el teatro.

Allí brilló con obras como Algunas mujeres a las que le cagué la vida y Quedate a desayunar, que incluso le valió una nominación como mejor actriz protagónica en comedia.

El destino la cruzó con Lionel Campoy, recordado por Nivel X y su papel de Bobby Goma en Videomatch. Primero fueron colegas, luego amigos y finalmente pareja. En 2013 fundaron juntos “Vale hacer Lío”, una productora de espectáculos infantiles y familiares que la devolvió al escenario, esta vez para encantar a niños y familias con clásicos como Hansel y Gretel, Peter Pan o El reino del revés.

La dupla encontró en ese proyecto no solo su lugar en el mundo del entretenimiento, sino también un puente directo con nuevas generaciones que jamás la habían visto en la TV.

La pandemia del coronavirus fue un antes y un después también en su vida personal. En 2020 viajaron a Europa por trabajo y quedaron varados. Lo que parecía una complicación se transformó en oportunidad: decidieron instalarse en Roquetas de Mar, en Almería, España, y desde allí expandir su productora.

Hoy, Valeria vive una vida más tranquila, lejos de la exposición, junto a Lionel y su hija Camille, que ya tiene 24 años y estudia Química en la universidad.

Lejos de los escándalos y de la televisión que la vio crecer, Valeria Britos se muestra feliz con esta nueva etapa. A los 49 años, la ex “nena” de los 90 disfruta de su familia, del teatro y de una vida que eligió a conciencia, desmarcándose del destino que muchos daban por sentado.

