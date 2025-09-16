¿Tu corazón es un quilombo? Venus en Virgo viene a hacer limpieza profunda

Nos empuja a hacer preguntas incómodas, pero necesarias:

¿Esto que siento es amor o solo costumbre?

¿Esta relación me nutre o me drena?

¿Estoy cuidando mi energía o solo tengo miedo a soltar?

No son preguntas frías. Son preguntas de autocuidado.

Porque este tránsito no quiere amores que confunden, quiere amores que sostienen. Y eso a veces significa quedarse donde hay paz, aunque no haya fuegos artificiales.

image Entre tanta pasión caótica, un poco de orden también enamora. Foto: Venus en Virgo. Ideogram.

Hablar claro también es un acto de amor propio

Uno de los mayores regalos de este tránsito es la claridad.

Nos da palabras para decir lo que sentimos, para poner límites sin culpa y pedir lo que necesitamos sin sonar “exigentes”. Si venías esquivando conversaciones incómodas, este es tu momento.

Venus en Virgo permite hablar sin dramatismo ni reproches. Decir “quiero algo real” con firmeza pero con ternura. Eso sí: ojo con la trampa de analizarlo todo como si fuera un Excel emocional. El amor no es un informe de desempeño: a veces es solo compartir un mate en silencio.

No todo lo que vuelve es un error

Otra perlita de este tránsito: la revisión del pasado.

Puede aparecer alguien con ganas de explicarse, disculparse o “ver qué onda”.

Y Virgo te da un súperpoder: distinguir si eso que vuelve es real… o solo nostalgia con buen timing.

Podés valorar lo vivido sin tener que revivirlo.

No todo lo que vuelve merece quedarse.

Venus en Virgo ayuda a mirar con lupa sin perder el corazón.

Cómo afecta a algunos signos

Virgo: Brillás sin hacer ruido. Tu ternura meticulosa se vuelve irresistible.

Brillás sin hacer ruido. Tu ternura meticulosa se vuelve irresistible. Piscis: Tu opuesto complementario te sacude. Lo que antes idealizabas ahora lo ves sin filtros.

Tu opuesto complementario te sacude. Lo que antes idealizabas ahora lo ves sin filtros. Géminis: Bajás revoluciones y eso ordena tus emociones. Buen momento para hablar claro.

Bajás revoluciones y eso ordena tus emociones. Buen momento para hablar claro. Sagitario: Sentís que el amor se volvió oficina… pero eso te ordena.

Sentís que el amor se volvió oficina… pero eso te ordena. Capricornio: Disfrutás este clima organizado. Podés construir vínculos firmes sin que se noten forzados.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus en Virgo en el amor?

Significa que los vínculos entran en una etapa analítica y realista. Buscamos relaciones estables, coherentes y cuidadosas.

¿A qué signos afecta más Venus en Virgo?

Principalmente a Virgo, Piscis, Géminis, Sagitario y Capricornio.

¿Se enfría el amor con Venus en Virgo?

No. Se vuelve más consciente. Venus en Virgo no apaga la pasión, solo le pone contención.