En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Venus
Virgo
ASTROLOGÍA

¿Tu corazón es un quilombo? Venus en Virgo viene a hacer limpieza profunda

Entre planillas de Excel y mimos, Venus en Virgo viene a revisar vínculos con lupa… y con cariño. Enterate de todo.

Venus en Virgo: amar también puede ser planificar con ternura. Foto: Ideogram.

Venus en Virgo: amar también puede ser planificar con ternura. Foto: Ideogram.

Hay tránsitos que vienen con fuegos artificiales, y otros que llegan en silencio… pero cambian todo. Venus, planeta del deseo y los vínculos, acaba de mudarse a Virgo y el corazón se puso los anteojos: ahora quiere amar, sí, pero con sentido.

Leé también Rituales del 9/9 según la astrología: cómo activar el portal energético para atraer prosperidad
Portal 9/9: el día perfecto para limpiar energías y manifestar deseos

Si notás que de golpe estás más analítica, más ordenada o con cero paciencia para las relaciones que confunden, no estás sola. Es Venus en Virgo poniendo orden en tus emociones.

Después de tanto caos, llega una energía que propone una revolución tranquila: amar con criterio, sin dejar de sentir.

Venus en Virgo: ¿Y si el amor también se planifica?

Venus en Virgo baja el volumen de la impulsividad y sube el de la coherencia emocional.

Nos empuja a hacer preguntas incómodas, pero necesarias:

  • ¿Esto que siento es amor o solo costumbre?
  • ¿Esta relación me nutre o me drena?
  • ¿Estoy cuidando mi energía o solo tengo miedo a soltar?

No son preguntas frías. Son preguntas de autocuidado.

Porque este tránsito no quiere amores que confunden, quiere amores que sostienen. Y eso a veces significa quedarse donde hay paz, aunque no haya fuegos artificiales.

image
Entre tanta pasi&oacute;n ca&oacute;tica, un poco de orden tambi&eacute;n enamora. Foto: Venus en Virgo. Ideogram.

Entre tanta pasión caótica, un poco de orden también enamora. Foto: Venus en Virgo. Ideogram.

Hablar claro también es un acto de amor propio

Uno de los mayores regalos de este tránsito es la claridad.

Nos da palabras para decir lo que sentimos, para poner límites sin culpa y pedir lo que necesitamos sin sonar “exigentes”. Si venías esquivando conversaciones incómodas, este es tu momento.

Venus en Virgo permite hablar sin dramatismo ni reproches. Decir “quiero algo real” con firmeza pero con ternura. Eso sí: ojo con la trampa de analizarlo todo como si fuera un Excel emocional. El amor no es un informe de desempeño: a veces es solo compartir un mate en silencio.

No todo lo que vuelve es un error

Otra perlita de este tránsito: la revisión del pasado.

Puede aparecer alguien con ganas de explicarse, disculparse o “ver qué onda”.

Y Virgo te da un súperpoder: distinguir si eso que vuelve es real… o solo nostalgia con buen timing.

Podés valorar lo vivido sin tener que revivirlo.

No todo lo que vuelve merece quedarse.

Venus en Virgo ayuda a mirar con lupa sin perder el corazón.

Cómo afecta a algunos signos

  • Virgo: Brillás sin hacer ruido. Tu ternura meticulosa se vuelve irresistible.
  • Piscis: Tu opuesto complementario te sacude. Lo que antes idealizabas ahora lo ves sin filtros.
  • Géminis: Bajás revoluciones y eso ordena tus emociones. Buen momento para hablar claro.
  • Sagitario: Sentís que el amor se volvió oficina… pero eso te ordena.
  • Capricornio: Disfrutás este clima organizado. Podés construir vínculos firmes sin que se noten forzados.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus en Virgo en el amor?

Significa que los vínculos entran en una etapa analítica y realista. Buscamos relaciones estables, coherentes y cuidadosas.

¿A qué signos afecta más Venus en Virgo?

Principalmente a Virgo, Piscis, Géminis, Sagitario y Capricornio.

¿Se enfría el amor con Venus en Virgo?

No. Se vuelve más consciente. Venus en Virgo no apaga la pasión, solo le pone contención.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venus Virgo
Notas relacionadas
Astrología: cómo aprovechar la iniciativa que trae la Luna en Aries
Astrología: ¿A qué signos le depara la energía taurina para ordenar y bajar la ansiedad?
Astrología: Luna en Tauro en cuadratura con Plutón y su impacto en los signos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar