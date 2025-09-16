¿Tu corazón es un quilombo? Venus en Virgo viene a hacer limpieza profunda

Hay tránsitos que vienen con fuegos artificiales, y otros que llegan en silencio… pero cambian todo. Venus, planeta del deseo y los vínculos, acaba de mudarse a Virgo y el corazón se puso los anteojos: ahora quiere amar, sí, pero con sentido.
Entre planillas de Excel y mimos, Venus en Virgo viene a revisar vínculos con lupa… y con cariño. Enterate de todo.
Venus en Virgo: amar también puede ser planificar con ternura. Foto: Ideogram.
Hay tránsitos que vienen con fuegos artificiales, y otros que llegan en silencio… pero cambian todo. Venus, planeta del deseo y los vínculos, acaba de mudarse a Virgo y el corazón se puso los anteojos: ahora quiere amar, sí, pero con sentido.
Si notás que de golpe estás más analítica, más ordenada o con cero paciencia para las relaciones que confunden, no estás sola. Es Venus en Virgo poniendo orden en tus emociones.
Después de tanto caos, llega una energía que propone una revolución tranquila: amar con criterio, sin dejar de sentir.
Venus en Virgo baja el volumen de la impulsividad y sube el de la coherencia emocional.
Nos empuja a hacer preguntas incómodas, pero necesarias:
No son preguntas frías. Son preguntas de autocuidado.
Porque este tránsito no quiere amores que confunden, quiere amores que sostienen. Y eso a veces significa quedarse donde hay paz, aunque no haya fuegos artificiales.
Uno de los mayores regalos de este tránsito es la claridad.
Nos da palabras para decir lo que sentimos, para poner límites sin culpa y pedir lo que necesitamos sin sonar “exigentes”. Si venías esquivando conversaciones incómodas, este es tu momento.
Venus en Virgo permite hablar sin dramatismo ni reproches. Decir “quiero algo real” con firmeza pero con ternura. Eso sí: ojo con la trampa de analizarlo todo como si fuera un Excel emocional. El amor no es un informe de desempeño: a veces es solo compartir un mate en silencio.
Otra perlita de este tránsito: la revisión del pasado.
Puede aparecer alguien con ganas de explicarse, disculparse o “ver qué onda”.
Y Virgo te da un súperpoder: distinguir si eso que vuelve es real… o solo nostalgia con buen timing.
Podés valorar lo vivido sin tener que revivirlo.
Venus en Virgo ayuda a mirar con lupa sin perder el corazón.
Cómo afecta a algunos signos
¿Qué significa Venus en Virgo en el amor?
Significa que los vínculos entran en una etapa analítica y realista. Buscamos relaciones estables, coherentes y cuidadosas.
¿A qué signos afecta más Venus en Virgo?
Principalmente a Virgo, Piscis, Géminis, Sagitario y Capricornio.
¿Se enfría el amor con Venus en Virgo?
No. Se vuelve más consciente. Venus en Virgo no apaga la pasión, solo le pone contención.