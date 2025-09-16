Salió a la luz fuerte advertencia de Daniela Celis a Thiago Medina antes de que comprara la fatídica moto

Embed

De acuerdo al relato de la exdiputada, Daniela se resistía fuertemente al uso de las motos. “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. No sé por qué no le gustan las motos, le dan miedo. Yo tengo pánico también”, admitió.

Asimismo, Uhrig se refirió a la personalidad de Thiago y su comportamiento como papá de las gemelas que tuvo con Celis. “Él es todo un hombre, es tan responsable con sus hijas, con su familia, pero a la vez es un niño. Y para él, la moto era algo que quería”, confió.

Al mismo tiempo, Uhrig relató cómo fueron los momentos previos a que Daniela se enterase del accidente del papá de Laia y Aimé. “El viernes él estaba cuidando a las nenas con la niñera, Dani se fue a trabajar y él fue a buscar la moto porque lo llamaron para decirle que ya estaba. Creo que la estaban ploteando, pero no sé qué le estaban haciendo. Él le dijo a la niñera ‘voy 10 minutos y vuelvo’. Y cuando Thiago dice 10 minutos, son 10 minutos”, señaló.

Al tiempo que concluyó tratando de analizar lo sucedido: “Cuando Dani volvió a su casa, escuchó la musiquita de las nenas porque las estaban haciendo dormir, entra al cuarto y no lo ve a Thiago. Entonces cuando no lo ve le pregunta a la chica cuándo se fue, y ella le dice que hacía dos horas. Y Dani dice: ‘No, es rarísimo. Acá pasó algo’. Yo lo que creo es que dejó a las nenas, se fue volando, dijo: ‘voy y vuelvo’”.

Qué le dijo Daniela Celis a Thiago Medina la única vez que lo pudo ver en la terapia intensiva

Thiago Medina continúa luchando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permanece internado en terapia intensiva desde la noche del viernes, tras el grave accidente en moto que sufrió en la localidad de Moreno. Su cuadro sigue siendo de pronóstico reservado y la preocupación crece con el correr de las horas.

En una entrevista con Intrusos (América TV), Daniela Celis relató cómo se enteró de la noticia y qué sintió cuando pudo verlo durante su internación. Conmovida, contó: “Llegué a casa y no estaba. Lo llamaba y me resultaba raro que no atendiera. Su hermana me dijo que había ido a buscar la moto que recién habían ploteado. Después de un rato me atiende una mujer y escuché lo que nunca hubiese querido escuchar. Me dijeron: ‘Thiago está en el hospital de Moreno, vení urgente, está en quirófano, no podemos darte un diagnóstico’”.

En medio de la cobertura desde el hospital, también se encontraba Nacho Castañares, amigo cercano de la pareja, que está colaborando con Daniela en el cuidado de las hijas que tienen en común, Laia y Aimé.

Celis además destacó la actitud de Raúl, testigo del accidente, con quien ya se comunicó para agradecerle. “Fue un gran ser humano. Le tomó la mano para que no se sintiera solo. Le mandé un mensaje y me respondió que no hacía falta, pero quiero verlo y darle las gracias personalmente”, expresó conmovida.

Entre lágrimas, Daniela confesó que pudo ingresar a terapia intensiva solo una vez: “Lo vi el domingo tres minutos. Le hablé para que escuchara mi voz, le dije que las nenas estaban bien, que se quedara tranquilo. Thiago tiene un corazón enorme”.

Ante su dolor, la periodista Marcela Tauro buscó contenerla: “Hablale, tocalo, transmitile todo tu amor. Es fuerte y joven. Va a salir adelante”, le dijo.