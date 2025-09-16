En vivo Radio La Red
Venus
Virgo
HORÓSCOPO

Menos drama, más besitos: Venus en Virgo viene a ordenar tus vínculos ¡Mirá!

No es frialdad, es eficiencia afectiva: Venus en Virgo propone querer sin perder la cabeza (ni las llaves).

Venus en Virgo: amar sin perder las llaves ni la cabeza.” Foto: Ideogram.

Venus en Virgo no viene a enfriar el amor: viene a hacerlo más práctico. Es esa energía que te hace querer planificar una cita… y también llevar pañuelitos por si lloran.

No se trata de dejar de sentir, sino de sentir con conciencia. Después de tantos romances que parecían montañas rusas, este tránsito trae la paz de un mate compartido en silencio con alguien que se acuerda cómo te gusta el bizcochuelo.

Venus en Virgo: ¿Y si lo que te mueve también te asusta?

Muchas veces asociamos el amor sano con aburrimiento porque venimos de historias caóticas que nos mantenían en alerta. Pero Venus en Virgo viene a recordarnos que el amor también puede dar calma.

Y eso puede asustar. Porque cuando no hay drama, queda lo real: dos personas eligiéndose sin ruido, sin promesas infladas, sin juegos raros. Es raro, sí. Pero también hermoso.

No hay contradicción entre romanticismo y organización

La gran enseñanza de este tránsito es que planificar no mata la pasión: la protege. Saber a qué hora se ven, quién lleva el vino y quién pone la playlist también puede ser romántico.

Pedir lo que necesitás con claridad no mata el deseo: lo fortalece. Venus en Virgo nos invita a dejar de confundir el caos con el amor, y a construir algo que dure más que una noche de intensidad.

image

El detalle también es lenguaje del amor

Este tránsito potencia los pequeños gestos: ese mensajito a tiempo, ese “ya compré tu snack favorito”, ese “avísame cuando llegues”.

Cosas que parecen mínimas… pero son las que sostienen. Porque amar también es cuidar.

Cómo afecta a algunos signos

  • Virgo: Brillás en tu salsa. Tu forma de amar, atenta y servicial, se vuelve irresistible.
  • Acuario: Bajás del avión mental y aterrizás en el cuerpo. Te sorprende lo bien que se siente.
  • Escorpio: Aprendés que no todo vínculo intenso es vínculo real.
  • Libra: Venus es tu planeta regente: este tránsito te da foco y ganas de cuidar más lo que tenés.
  • Aries: Te cuesta frenar, pero agradecés la pausa. Descubrís que el deseo también crece lento.

Preguntas frecuentes

¿Qué energía trae Venus en Virgo a los vínculos?

Una energía práctica, realista y ordenada. Invita a cuidar los detalles y construir vínculos sostenibles.

¿Es buen momento para iniciar una relación?

Sí, especialmente si buscás algo estable y con proyección a largo plazo.

¿Venus en Virgo enfría los vínculos?

No. Los vuelve más conscientes. Ayuda a distinguir el deseo verdadero del impulso pasajero.

