Política
Javier Milei
Presidente
ENVÍA EL PROYECTO AL CONGRESO

Javier Milei aseguró que "lo peor ya pasó" y anunció un presupuesto con aumentos en jubilaciones, educación y salud

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 que enviará al Congreso para su aprobación. Anunció aumentos en las partidas destinadas a universidades, jubilaciones, educación y salud.

Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026. (Foto: prensa Presidencial).

El presidente Javier Milei defendió esta noche el equilibrio fiscal al anunciar el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto Nacional 2026, señaló que "lo peor ya pasó" respecto a "los años más duros" que le tocó atravesar al país bajo su gestión, y destacó que la "prioridad" de su Gobierno es el "capital humano" por los aumentos anunciados en jubilaciones, educación y salud.

milei ya confirmo la mejor noticia para jubilados tras el reajuste de anses

"Si respetamos el equilibrio fiscal tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada", remarcó el mandatario en el mensaje de casi 17 minutos que grabó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y que fue transmitido por Cadena Nacional a las 21.

Y agregó: "El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión".

Embed - JAVIER MILEI PRESENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026 | CADENA NACIONAL COMPLETA (15/09/2025)

"Nosotros celebramos estos éxitos porque sabemos la importancia que tienen", señaló y remarcó "la baja sostenida de la inflación, baja de la pobreza, la baja de los impuestos, la salida del cepo" como "grandes logros".

"Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Por eso podemos afirmar que, pese a las turbulencias coyunturales, lo peor ya pasó", recalcó e insistió: "No hay otro camino que el equilibrio fiscal, el orden monetario, y por ende, el orden cambiario".

"Nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión porque lo que cambió es la receta. La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal sin estar en default fue hace más de 120 años", observó y señaló que es "por esto, que a veces nos entusiasmamos de más". "Esta vez el esfuerzo que los argentinos estamos haciendo vale la pena", sostuvo.

"Este presupuesto representa el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos años. Para que se den un idea el nivel de gasto de nación está por debajo del nivel de gasto que las provincias desde la década del 90'", remarcó el Presidente.

En cuanto a las partidas detalló que se destinarán 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, que habrá un aumento del 5% en las jubilaciones, otro 17% por ciento para salud y un 8% para educación, por encima de la inflación. También las pensiones por discapacidad aumentarán un 5% por encima de Índice de Precios al Consumidor (IPC).

IMG-20250915-WA0004

"En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano", subrayó.

"Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo", envió un mensaje al Congreso. En ese sentido, pronosticó que "solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y por mantenerlo a lo largo del tiempo, Argentina alcanzaría, según diversos estudios, una base de crecimiento del 5% anual".

En el cierre, el Presidente afirmó que "nos ha costado mucho llegar aquí" y sostuvo que "todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos". "De hecho los sueldos del poder ejecutivo están congelados desde la misma fecha en que hemos asumido. Por lo tanto, sabemos que el camino es arduo pero también sabemos que el rumbo es el correcto", indicó.

"Tenemos que entender como país y como sociedad, que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho", advirtió.

