Escándalo en el Congreso: levantaron la sesión luego de que diputados kirchneristas increparan a Espert

"Si se quieren sentar podemos seguir defendiendo los temas que le importa al pueblo, pero no, prefieren protagonizar el espectáculo más deplorable que tiene la Argentina que es este careo que estamos viendo. Señor presidente le pido que ordene la sesión", exhortó.

"Le pido al peronismo que no realice este careo a Espert, que no haga este espectáculo, que no se preste a esta necesidad de hacer lo mismo", exigió al recordar la importancia de la sesión en la que debían tratarse temas relacionados a la salud y la educación.

Entre las diputadas involucradas en el episodio se encuentran Florencia Carignano y Paula Penacca. En el grupo que defendía a Espert se encontraban la libertaria Juliana Santillán.

Antes de que esta situación, una mayoría del cuerpo puso como plazo el próximo martes 8 de julio para que las comisiones emitan dictamen por el financiamiento de las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital Garrahan.

Noticia en desarrollo...