Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de José López en la causa Vialidad. 

ED7IRJUSRRC7HFQV6CEWDCIMQE (1).avif La cárcel de Ezeiza.

El juez ponderó el informe del Cuerpo Médico Forense que arrojó que López “no presenta en la actualidad sintomatología compatible con un cuadro de desestructuración psicótica que deteriore su función judicativa como así tampoco alteraciones del curso y contenido del pensamiento ni trastornos sensoperceptivos al momento de la evaluación”.

“En otras palabras, su estado de salud física no constituye un impedimento actual para la ejecución intramuros de la condena”, subrayó la sentencia.

Todos los profesionales que revisaron a López afirmaron que desde la perspectiva psiquiátrica y psicológica en la actualidad se encuentra en condiciones de estar alojado en una unidad penitenciaria, “sin perjuicio, claro está, de la recomendación de continuar con el tratamiento psiquiátrico tal como lo venía realizando con anterioridad a su detención”.

El pedido del Tribunal a Patricia Bullrich

El fallo ordenó arbitrar los medios necesarios para garantizar la continuidad de su tratamiento psiquiátrico, “con la periodicidad y seguimiento que los profesionales estimen necesaria”.

También se requirió a la ministra Patricia Bullrich a que se “extremen las medidas de seguridad que, eventualmente, sean necesarias a los efectos de garantizar una efectiva protección a la vida e integridad” de López.

causa-vialidad-la-justicia-rechazo-la-prision-domiciliaria-a-jose-lopez-foto-telam-6IK7ASHBO3MXWSRTU6DAV4EF7U.avif Causa Vialidad: la Justicia rechazó la prisión domiciliaria a José López (Foto: Télam)

En la causa “Vialidad” cuatro condenados pidieron la detención domiciliaria. López es el primero al que se la niegan. Primero la recibió la ex presidenta Cristina Kirchner por razones de seguridad y de edad y el segundo fue Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, por su estado de salud y sus 79 años. Resta que se resuelva el pedido del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi.

López fue el primero en entregarse en Comodoro Py tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema y había consignado un domicilio en Río Gallegos para cumplir la eventual prisión domiciliaria.

cristina-fernandez-de-kirchner-sale-al-24dswy4wxnf3vghggdecy5bjzqavif.avif Cristina Fernández de Kirchner, detendia en su casa por en la causa Vialidad.

Uno por uno, todos los condenados por la Causa Vialidad