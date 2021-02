A los 48 años Julieta Ortega se metió al agua en remera, sin corpiño y prendió fuego las redes

Julieta Ortega

Julieta Ortega logró prender fuego las redes sociales con una foto muy sexy. La hija de Ramón Palito Ortega y Evangelina Salazar se metió al agua con remera, sin corpiño y al salir se sacó una imagen que compartió en las redes.

Con esto afirma su costado más sexy sin prejuicios y sin filtros. Desde hace años la actriz es una de las más fervientes militantes del feminismo y de a lucha de la igualdad de derechos con los hombres.

“Nunca me enamoré de una chica pero siempre pienso que tal vez me perdí de algo, debe haber algo ahí que no investigué”, dijo en una entrevista radial hace unos días.

“Descubrí que las mujeres me interesan mucho más que los hombres, hay un abrigo ahí que sé que no lo voy a encontrar en los hombres”, dijo la ex mujer de Iván Noble con quien tuvo a su único hijo, Benito.