El abogado de Christian Sancho explicó la situación con la marca de ropa interior en medio de la polémica

Sebastián Borras Cedrun, abogado de Christian Sancho, se refirió a la polémica que se generó con el actor y la finalización de su vínculo como cara de la marca Lody luego de sus declaraciones a revista Caras, donde afirmaba que "apostaba por la diversidad sexual".

"Vine hablando con la empresa, nos enviamos los contratos, y hablamos de esos mensajes que se filtraron en los medios", indicó el letrado en charla con "Informados de todo", América.

"Las negociaciones continuaron hasta el día lunes, donde supuestamente se iba a firmar la renovación, y a partir de ahí se cortó la comunicación. La propuesta económica la mejoraron, se trabajaron en los contratos, y a partir del lunes se cortó el contacto", agregó. El tema seguirá por vía legal.

"Como toda negociación se demora varios días, nunca se resuelve de un día para el otro", expresó el abogado de Sancho.

Luego, Christian salió al aire y aclaró: "Me entero por un posteo de Instagram dos días antes de finalizar mi contrato. Yo más que nadie quería firmar, me causó mucha tristeza ver cómo me despedían por un posteo".