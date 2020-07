Por aburrimiento, Cande Tinelli se hizo así misma dos nuevos piercings en la cara

Cande

Hace uno días a Cande Tinelli una seguidora la criticó por sus tantos tatuajes y la trató de “mujer de plástico”. La joven decidió enfrentarla y le respondió: “Bebés, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”.

Entonces, una vez más demostró que ella seguirá haciendo lo que quiera y esta vez, aburrida, decidió sumarse dos aritos en la nariz y en la lengua.

LEÉ TAMBIÉN: Calu Rivero causó asombro y preocupación en sus seguidores por una foto que publicó en sus redes

Las imágenes no son aptas para impresionables ya que en un video en sus historias mostró cómo una aguja atraviesa su nariz.

"Bipo. Cuarentena moods (“estado de ánimo en cuarentena”). Perfo by me. Fijate", sumó ante sus nuevos accesorios.

Hace un tiempo, también decidió aclarar a sus detractores: “Me pueden decir lo que quieran, yo me expongo en las redes sociales sabiendo que me pueden criticar como halagar, respeto sus opiniones pero siempre voy a hacer con mi cara lo que quiero. Lo que sí veo más que nunca un nivel de agresión importante y eso sí me preocupa. Por ustedes, no por mí. Me da lástima porque sentir eso a dentro es muy feo, debe ser muy feo".

Vale recordar que en medio de la cuarentena Cande se separó de su último novio Federico Giuliani con el que comenzó a salir antes de que se decretara la cuarentena, con él y su familia viajaron al sur pero al volver las cosas se desgastaron y terminaron.