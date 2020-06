Albert Baró admitió qué detalle de nuestro país lo ponía nervioso y lo “desquiciaba”

Albert Baro

El Trece anunció que volverá a poner al aire la novela “Argentina, tierra de amor y venganza”, que tantas satisfacciones le generó al canal en materia de rating. A partir de esto, comenzaron a hablar los actores del elenco sobre lo contentos que están de que este proyecto vuelva al aire.

Entre ellos el que habló fue Albert Baró, uno de los protagonistas de la tira. El actor, que ya se encuentra en su pueblo a 50 kilómetros de Barcelona, solo estuvo un año en nuestro país en el que se ganó muchas admirados, amigos y experiencias.

"Tengo a Argentina muy presente. Conocí a gente maravillosa, como mis compañeros del elenco y gente que conocí fuera del trabajo. La cultura también, ya sea la cultura a nivel gastronómica, la cultura como más social, lo que tenéis de los asados, del mate, de todos los encuentros que hacéis, las previas, las charlas que se pueden tener con vosotros también, siento que os gusta mucho hablar de la vida, os gusta mucho conectar desde un lugar muy psicológico, filosófico y me siento muy a gusto al poder hablar así también con la gente y luego pues toda la cultura a nivel más artística, el teatro que tenéis es muy interesante, un montón de cosas”, destacó a “Vale doble”, de la AM Rivadavia.

Sin embargo, hubo algo de nuestro país que no le gustó nada: “La desorganización que hay sobre todo en las calles. La manera de conducir es una de las cosas que más me impactó al llegar a Argentina y es algo que no me terminé de acostumbrar. Es como eso, un pequeño desorden que hay allí, que es un desorden que vosotros lo entendéis y os sentís a gusto con eso. Pero a mí me costó y en algún momento me puso un poco nervioso y medio desquiciado por la situación que veía en la calle, sería eso para decir algo”.

De la novela también se desprendió un rumor de romance con Delfina Chaves, que ambos siempre -pese a los indicios- desmintieron. “Yo no quiero entrar mucho en ese tipo de prensa. No quiero entrar en esos juegos. Al llegar me comentaron que había ese tipo de prensa en Argentina y entonces ya estaba un poco preparado".

"Cuando luego me encontré con todo eso, romances, cosas que se inventaban, cosas que decían, a mí me sorprendía pero decía 'bueno pues ellos tienen que sacar información tienen que tener un programa y ya está', yo también entiendo que en ese momento era un foco distinto porque era un recién llegado. Yo soy una persona que me gusta mucho mi intimidad. Soy una persona reservada en ese sentido", concluyó.