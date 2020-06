Viviana Canosa a Sergio Berni: "¿No le parece un tiempo prudencial 95 días para conseguir respiradores?"

Viviana Canosa

Desde el 20 de marzo nuestro país está en cuarentena obligatoria para evitar contagios de coronavirus. Las cosas estuvieron controladas hasta esta semana, que a 90 días del comienzo, tenemos picos de más de 2 mil contagios.

Entonces, mucha parte de la sociedad está indignada con la idea que el domingo 28 en lugar de terminar esta etapa se vuelva a Fase 1 como en el principio.

Viviana Canosa expresó esa indignación en una entrevista que le realizó a Sergio Berni, Ministro se seguridad, para su ciclo "Nada personal", El Nueve, en el que le aseguró que se necesita una cuarentena estricta por 15 días más para no colapsar los sistemas de salud.

“Los políticos no nos empoderan, nos llenan de miedo”, empezó diciendo la periodista. “Ninguno es un idiot.. para no saber que es una tragedia, que es una pandemia, que nos podemos morir. Sabemos todo”, siguió.

“Desde el presidente para abajo están todo el día aterrándonos a todos como si fuéramos irresponsables. Habrá 3,4 25 bolu… como hay en todos lados que hacen las cosas mal, el resto lo hace muy bien me parece”, aseguró.

“¿Cómo querés que esté la sociedad si no nos cuentan el plan post pandemia?, la gente está desempleada, toman sus casas cuando van a un hospital y tienen miedo, mienten que tienen fiebre o se sienten mal para no irse de sus casas. La gente tiene miedo”, agregó.

“Llevamos 95 días (de cuarentena) nos vamos a volver locos. Yo lo entiendo, se vuelve a fase 0 sin transporte: gente desempleada, gente que cerró su negocio, su pyme, su kiosco, el plomero, el albañil, el pintor. A esa gente le van a decir: ahora 15 días (más de cuarentena). ¿Cómo llega la comida a la gente que no tendrá transporte por 15 día?”, agregó indignada.

“Ustedes nos tratas como si fuéramos niños: hace 95 días que la mayoría está encerrado, no le parece un tiempo prudencial para conseguir los respiradores, que no falten camas en los hospitales y que nos cuiden ustedes a nosotros. O nosotros, además de pagar nuestras cuentas, no trabajar, los tenemos que ayudar ¿no le parece demasiado la ayuda de la gente?”, finalizó Viviana.

Berni le respondió que era necesario continuar. “Es imposible sostener una cuarentena de 90 días sin consenso social y sin respaldo político. Comenzó una cuarentena medianamente estricta, no hubo consenso social y se metió la política en el medio”, argumentó el ministro.

“Le dije que son 15 días más, ¿por qué? porque la sociedad no tiene más tolerancia, creo que es lo que puede, es el último esfuerzo social que pueden hacer. Puedo equivocarme”, afirmó el funcionario ante el aumento de caso de Covid-19.