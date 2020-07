Andy Ini: ¿quién es el cantante detrás del hit viral "Covid aprendí" que circula por Whatsapp?

Andy Ini, el cantante de "Covid aprendí"

Son muchos los artistas que usaron el contexto de pandemia y cuarentena para componer canciones sobre el tema y lanzarlas. Algunas tuvieron el fin solidario de recaudar fondos para los trabajadores sanitarios y las personas más necesitadas, mientras que otras simplemente describen cómo están viviendo el aislamiento los cantantes. Este último es el caso de Andy Ini, un cantante melódico y comediante que reversionó "Contigo aprendí" de Armando Manzanero y se volvió viral.

La primera versión de la canción la creó en 2019 para el unipersonal que hacía en el Teatro Maipo. Tomó la melodía de Manzanero y le cambió el sentido: "Incluí frases como "contigo aprendí que la palta y el salmón están de luto, no veo bandas solo veo sus tributos... Aprendí a no viajar al exterior si se me antoja, a usar papel higiénico de simple hoja...", todo referido a las nuevas maneras de ahorrar por la crisis económica", contó Ini en una exclusiva a A24.COM.

Pero cuando empezó la cuarentena la canción quedó vieja, decidió actualizarla y así surgió "Covid aprendí": "La escribí solo, inicialmente era más larga la letra, tenía un fragmento que decía "y que sin techo se quedó el dólar blue", pero como quería que se entendiera en otros países de habla hispana lo saqué y la hice más corta", aclaró.

"Covid aprendí a estar en casa encerrado en calzones, que la semana tiene más de 30 días, que el desayuno puede ser al mediodía, cambié el perfume por olor a lavandina."

La historia de cómo la canción se volvió viral y llegó a miles de personas que comenzaron a reenviar el audio por Whatsapp y compartirla en redes sociales es casi un accidente. "Un día hablé con mi mejor amigo y me dijo que con su mamá se extrañaban mucho porque no se veían a raíz de la cuarentena, le mandé un WhatsApp para saludarla y le envié el audio de la canción para alegrarla un rato. Al día siguiente me llega ese mismo audio de una amiga mía que vive en La Plata y de otro amigo que vive en Longchamps que reconocieron mi voz", explicó emocionado el cantante y agregó: "Al otro día estaba sonando en Radio 2 de Rosario y en otras radios del país. También sonó en Radio Rivadavia, AM 750, Radio 10 y Radio La Red. Yo no entendía nada. Fue una sorpresa para mí, porque fue algo que no planeé".

Andy Ini, el cantante de "Covid aprendí".

A medida que la melodía empezó a viajar por todos lados Ini fue recibiendo más y más mensajes de Instagram donde sus fanáticos y nuevos seguidores le contaban que el tema les había llegado a través de grupos de Whatsapp. Así, el artista pudo reconocer y armar una lista con todas las provincias y países en donde se estaba escuchando su canción: "Además de llegar a varias provincias argentinas, sonó en Canadá, Estados Unidos (Arizona, Las Vegas, Miami), España (Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca), Israel, Amsterdam, Bruselas, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica y en algunas otras ciudades alrededor del mundo".

"Covid aprendí que hacer turismo es viajar a la cocina, que siempre me entra un bocado más de harina. Que mi barbijo huele peor que una merluza, en 2020 no hice nada y ya se va..."

Pero la repercusión no terminó ahí, porque la canción reversionada le llegó al mismísimo Armando Manzanero, el compositor original. El mexicano le envió incluso un video de agradecimiento. "Andy, escuché tu versión y me siento muy orgulloso que chavos como tú me graben y me tengan en cuenta. Te agradezco mucho y estoy seguro que un día nos vamos a dar un abrazo", le dijo el cantante a Ini en un mensaje que le envió directamente.

"Cuando vi que Manzanero me había mandado un mensaje me largué a llorar. Por toda la genialidad que significa Armando en mi vida, a quien considero una de mis influencias musicales y uno de los mejores compositores del mundo y por otro lado, por el enorme gesto, generoso y humilde de mandarme un mensaje tan cálido".

También famosos argentinos bailaron la canción: "Lo más insólito para mí fue que un sábado me mandaron un vivo de Instagram del actor Oscar Martínez junto a Marina Borensztein en el que arrancaron bailando "Covid aprendí", luego se sumó al vivo Roberto Moldavsky, a quien conozco hace años y con quien tengo muy buena relación, y les comentó que el tema era mío, ahí Oscar relata que a él le había llegado por Whatsapp de un actor de Chile y que le había gustado mucho y que incluso lo reenvío a amigos músicos de renombre, aunque sin especificar. Eso para mí fue alucinante", relató Ini.

Andy continúa subiendo videos de humor y covers con el hashtag #CancionesDeCuarentena a su cuenta personal de Instagram y hace shows online a la gorra virtual. "El próximo espectáculo virtual lo hago el 9 de julio en la plataforma teatrodelivery.com, el Día de la independencia. Qué mejor plan, la risa libera y da salud", concluyó Ini.