Ángela Leiva habló de la perimetral a su ex pareja: "Me salvó no estar más enamorada de él"

Angela Leiva

Ángela Leiva, de gran presente en el "Cantando 2020", estuvo al aire en "Intrusos", América, y se refirió a la difícil situación que pasa al separarse de Mariano Zelaya, a quien denunció y tiene una restricción perimetral.

"Él no la corta nunca. No tengo pruebas para decir qué hace explícitamente. Compartimos el ambiente y el entorno muchos años. Ha intentando seguir molestándome y bajándome", indicó la cantante.

Y aclaró: "Tiene una perimetral en vigencia y eso lo ha frenado un poco. Si no hace maldades en tonterías, te puedo contar muchísimas cosas que han sucedido".

"A mí me salvó no estar más enamorada de él, mi relación terminó porque yo como mujer dije: basta, no puedo más", aseguró Leiva.

Y destacó sobre su presente sentimental: "Empecé a sentir amor por quien hoy es mi novio hace dos años, Martín, me acompañó todo este proceso desde un lugar muy sano, de sólo acompañar".

