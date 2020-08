Ángela Leiva reveló que está de novia con uno de los músicos de su banda

Angela Leiva

Ángela Leiva está atravesando un gran momento personal. La cantante estuvo en "Corte y confección" (El Trece) y Andrea Politti destacó el debut que tuvo en el "Cantando 2020" junto a Brian Lanzelotta.

"Mueren los hombres por vos, Ángela. ¿Sabías, no? Caen, hacen fila. ¿Sos consciente de eso?", le consultó Politti.

Y Leiva respondió: "No. Le mando un beso a mi novio que me está mirando".

"¿Quién es tu novio?", quiso saber la conductora. "Martín, mi amor. Besito, mi vida", contestó Ángela.

"No nos cuenta más nada. Hoy estoy chusma", reconoció Politti. "No, no les cuento más. Chicos, no hablo de mi vida privada", dijo con humor Ángela Leiva.

"¿Es artista?", arrojó Flavio Mendoza. "Es músico de mi banda", expuso la cantante.

"¿Qué toca?", le preguntaron. "Ay… toca el trombón, un instrumento de viento", destacó Leiva. "Aparato grande!", exclamó Flavio.