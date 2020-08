La angustia de Fanny Mandelbaum: "Hace 4 meses y 10 días que me siento un vegetal"

Fanny Mandelbaum

Fanny Mandelbaum brindó una entrevista para "Jubilados TV" (domingos 09.00 hs por A24), se refirió a la cuarentena y fue crítica con la medida: "la cuarentena significa enseñarle a la gente a cuidarse".

"Hace 4 meses y 10 días que me siento un vegetal. A pesar de que sigo teniendo mi programa de radio, estoy conectada, tengo 20 grupos (de WhatsApp), aprendí lo que era Netflix, veo televisión, pero no es lo mismo que estar conectado con tus seres queridos", asegura.

Fanny, con 82 años y un estado mental y psíquico envidiable no le agrada ser considerada "de riesgo" por parte de las autoridades: "Es absurdo hablar de los 60 años como edad de riesgo, cuando hay mujeres y hombres que a esa edad están en la plenitud. La longevidad cambió, no es más 60 o 65 y si llegas a los 70, te aplaudo; ahora una persona de 100 años es una persona lúcida. Y no es una franja etaria que es peligrosa. Peligroso es aquel que tiene muchas enfermedades previas. Es la comorbilidad. Peligroso es el que tuvo sobrepeso, el que tuvo cáncer, el que tiene diabetes. Pero el resto; los que nunca hemos fumado, ni tenemos enfermedades pre existentes, que hemos hecho una vida activa, no podemos estar encerrados en una casa".

Fanny Mandelbaum

La medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad la cual disponía, solicitar un permiso en caso de que un adulto mayor necesitara salir de su casa, alteró a la periodista: "cuando me dijeron que tenía que pedir permiso para sacar a pasear al perro me dio un ataque de histeria, decí que después se cambió".

Respecto al vínculo con su familia, Fanny detalló: "Mi hija y mi nieta vinieron a la puerta de mi casa y les di un abrazo muy fuerte porque necesitaba ese contacto".