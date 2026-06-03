El doloroso momento que le toca vivir a Silvina Escudero y que la llena de tristeza: "Se va con vos..."

"Me hiciste todo más fácil. Mi vida fue mejor porque estaba con vos. Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor", recordó con mucho amor Silvina Escudero a su mascota.

Y remarcó: "Soy una bendecida de haberte disfrutado toda esta vida. Fuiste la pionera de esta manada y aceptaste a cada nuevo integrante con todo tu amor; hermanos que quedaron y rescatados que partieron".

silvina escudero posteo despedida perra mulata

"Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos, y está bien que así sea, ya nos vamos a volver a encontrar. Qué difícil va a ser no tener tus besos diarios, no verte, no abrazarte, no tenerte. Aún no caigo en esta nueva realidad", siguió a flor de piel.

Y destacó a su perrita: "Fuiste de las mejores y mayores presencias de mi vida. Cada conversación con vos, si, porque hablábamos un montón, en nuestra idioma, de nuestra forma".

"Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero tengo la certeza que nuestro amor nunca va a morir. Nadie nunca va a poder ocupar tu lugar. Sos mi chiquita única. Mi reina, mi amor, mi Mulata. Te amo por toda la eternidad", cerró Silvina Escudero con el corazón roto.

En otro posteo repleto de dolor, la bailarina recordó a su perra con más imágenes de todos los momentos vividos juntas: "Mi reina eterna. Nariz con nariz, desde el primer respiro hasta el último", concluyó ante los mensajes de fuerza de sus seguidores.

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Silvina Escudero habló de su separación de Federico tras casi diez años juntos

Silvina Escudero confirmó su separación de Federico, con quien compartió nueve años de pareja y dos de matrimonio, y aclaró los motivos del final de la pareja.

“Me guardo todo para adentro y me mantengo muy hermética, no solo con la prensa, sino que la mayoría de nuestros amigos no sabían nada”, comenzó la bailarina en diálogo con LAM (América Tv).

Y agregó: “Estuvimos casi una década juntos con situaciones maravillosas que hemos vivido y tristemente también tuvimos un montón de situaciones en el fondo del océano y tragedias horribles que tuvimos que salir adelante”.

“Así como soy fuerte y me ven todo el tiempo con una sonrisa, y me van a seguir viendo así, porque es mi trabajo y también quiero conectarme con lo lindo, soy muy frágil, muy emotiva y a veces uno no puede más en situaciones y es la vida”, continuó.

Y dejó en claro que no existió nada puntual en el final del matrimonio: “No pasó nada para decir: ‘Bueno, ah, pasó tal cosa’. Sé que es más jugoso que yo tenga un amante o que haya alguien que pueda mostrar fotos mías y cosas, pero no hay”, cerró.