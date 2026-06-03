Gritos y furia: Yanina Latorre reveló el trasfondo de la renuncia de Marixa Balli a LAM

Y en ese sentido agregó el real motivo del enojo de Marixa Balli que derivó en su indeclinable decisión: "Esa noche, la producción y Ángel, y hay que decirlo porque siempre es fácil pegarle a Pepe y a la producción porque le tienen pánico a Angel, la producción Y Ángel deciden faltando diez minutos del aire que Marixa Balli no conduzca LAM".

"Marixa ese día se ofendió, le explican que era un tema muy periodístico, que Pepe tenía más data. Es verdad que hay conductores que presentan temas y reparten juego y otros que tienen data", continuó la conductora.

Y cerró: "Ese día le dicen que conduzca a Pepe que conduzca él por el tema de la información y Marixa se ofendió, entró al otro día fue a Bondi a los gritos y le dijo a Ángel que nunca más iba a conducir LAM y al tiempo la llaman de Telefe para viajar con Marley y decide ir, se ofendió".

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El llanto de Marixa Balli al anunciar su salida de LAM

Marixa Balli no pudo contener las lágrimas al explicar los motivos de su decisión de irse de LAM (América Tv) ante la atenta mirada de sus compañeros en el estudio.

"Voy a llorar", adelantó antes de comenzar su despedida y explicar los motivos de su decisión. "No puedo hablar. Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y agradecida", agregó.

"Los amo, pero mi decisión es dar un paso al costado. Me emociono porque amo este programa y a todos, pero necesito hacer un cambio en mi cabeza", continuó movilizada.

Y luego explicó sobre sus proyectos a afrontar en el corto plazo: "Empiezo con un nuevo local de Xurama, puse toda mi energía ahí y estoy muy agotada".

"Quiero que sepan que estoy genial y me voy feliz", cerraba Marixa Balli conmovida.