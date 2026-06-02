Una profesora de Agostina Vega recordó cómo era la adolescente: "Era muy..."

Hasta el momento en que se confirmó la peor noticia, muchos estudiantes se aferraban a la posibilidad de que Agostina apareciera sana y salva. La ausencia de pistas contundentes durante los rastrillajes alimentaba esa expectativa, que terminó derrumbándose cuando las autoridades informaron el hallazgo de su cuerpo.

La docente reconoció que la noticia provocó una enorme angustia entre quienes compartían diariamente la rutina escolar con la adolescente. Aseguró que todavía resulta difícil asimilar todo lo ocurrido y que el impacto emocional se mantiene intacto a medida que aparecen nuevos detalles vinculados a la investigación.

El dolor es tan profundo que muchos integrantes de la institución educativa prefieren evitar escuchar versiones o especulaciones sobre el caso, concentrándose únicamente en acompañar a la familia y recordar a la joven tal como era en las aulas.

Al describir su comportamiento dentro de la escuela, la profesora aseguró que Agostina no presentaba conflictos disciplinarios y que llevaba adelante una vida escolar completamente normal. Según relató, nunca fue necesario realizar llamados de atención importantes ni comunicarse con su familia por situaciones relacionadas con mala conducta.

Por el contrario, destacó que mantenía un desempeño adecuado y que cumplía con las actividades académicas como cualquier otra estudiante de su edad. Incluso recordó que obtenía excelentes resultados en algunas materias y que siempre mostraba predisposición para participar de las clases.

La imagen que conservan muchos docentes es la de una adolescente que transitaba la escuela sin generar problemas, integrada a su grupo y con proyectos propios de una joven que recién comenzaba a construir su futuro.

Tras conocerse el desenlace de la búsqueda, las autoridades escolares debieron afrontar una situación inédita y extremadamente difícil. Más allá de las actividades académicas habituales, la prioridad pasó a ser el acompañamiento emocional de los alumnos, muchos de los cuales compartían cursos, recreos y experiencias cotidianas con Agostina.

La profesora contó que, frente al impacto de la noticia, optó por suspender el dictado tradicional de contenidos para abrir espacios de diálogo con los estudiantes. El objetivo fue brindar contención y, al mismo tiempo, reflexionar sobre medidas de cuidado y prevención.

Durante esas conversaciones surgieron preguntas, lágrimas y expresiones de tristeza por parte de los adolescentes. También aparecieron reflexiones relacionadas con los riesgos a los que pueden verse expuestos los menores y la importancia de mantener conductas preventivas.

El caso reabrió debates sobre la protección de niños y adolescentes, el acompañamiento familiar y la necesidad de reforzar mensajes de cuidado personal en una etapa de la vida en la que muchos jóvenes creen tener más independencia de la que realmente poseen.

Mientras tanto, la escuela permanece atravesada por un clima de profundo duelo. Las clases y actividades habituales se vieron alteradas por la necesidad de acompañar emocionalmente a estudiantes, docentes y familias.

Las autoridades educativas decidieron mantener cerrada temporalmente la institución como señal de respeto ante la tragedia. Además, comenzaron a organizar distintos homenajes destinados a recordar a la adolescente y acompañar a sus seres queridos en este momento de enorme sufrimiento.

Entre las iniciativas previstas figura una ceremonia con participación de alumnos, familiares y docentes. Originalmente se había pensado realizar una suelta de globos como gesto simbólico para despedir a Agostina y expresar el afecto que tantas personas sentían por ella.

Sin embargo, la actividad debió ser postergada debido a las circunstancias que atraviesa la institución. Los organizadores esperan concretarla en los próximos días, una vez que existan las condiciones adecuadas para desarrollar el homenaje.

La intención es que la comunidad educativa pueda reunirse para compartir recuerdos, expresar sentimientos y rendir tributo a una estudiante cuya ausencia dejó una marca imborrable.

Los testimonios de sus compañeros reflejan con claridad la dimensión del impacto generado por la tragedia. Muchos de ellos todavía no logran comprender cómo una joven con quien compartían clases, charlas y momentos cotidianos ya no estará presente.

Una de las alumnas que asistía a la misma escuela recordó que Agostina ocupaba un lugar cercano dentro del aula. Aunque reconoció que, como ocurre en cualquier grupo de adolescentes, podían existir diferencias ocasionales, aseguró que predominaba el cariño y el afecto mutuo.

La joven expresó que la noticia resultó devastadora para quienes la conocían y destacó que la víctima tenía toda una vida por delante. Sus palabras sintetizan un sentimiento compartido por gran parte de los estudiantes: la sensación de que se truncó un futuro lleno de posibilidades.

La muerte de una adolescente genera una conmoción especial porque obliga a enfrentar la pérdida de alguien que recién comenzaba a construir sus sueños, proyectos y expectativas para los años venideros.

Otro de los relatos que surgieron tras el crimen estuvo relacionado con los cambios que Agostina había experimentado en los meses previos. Una compañera contó que, en una ocasión, se la cruzó fuera del ámbito escolar y aprovechó para preguntarle por qué ya no asistía con regularidad a clases.

Según recordó, la adolescente respondió de manera breve, mencionando que atravesaba distintas dificultades personales. Aunque aquella conversación no profundizó demasiado en los motivos, hoy adquiere una relevancia especial para quienes intentan reconstruir los últimos meses de su vida.

Las declaraciones de compañeros, profesores y allegados permiten observar distintos fragmentos de una misma historia. Ninguno de ellos logra explicar completamente lo sucedido, pero todos coinciden en un punto fundamental: Agostina era una adolescente querida por quienes la rodeaban.

A medida que pasan los días, el dolor continúa presente en cada rincón de la comunidad educativa. Los pupitres vacíos, los pasillos silenciosos y las conversaciones marcadas por la tristeza se transformaron en símbolos de una ausencia difícil de aceptar.

La tragedia dejó una herida profunda que tardará mucho tiempo en cicatrizar. Para docentes y alumnos, la prioridad ahora es acompañarse mutuamente mientras intentan atravesar uno de los momentos más difíciles que recuerde la institución.

La investigación judicial seguirá su curso en busca de respuestas y responsabilidades. Sin embargo, más allá de los avances que puedan producirse en el expediente, el recuerdo de Agostina permanece vivo entre quienes compartieron con ella una parte importante de su vida.

Las palabras de su profesora, cargadas de emoción y tristeza, resumen el sentimiento general que atraviesa a toda la comunidad: la imagen de una adolescente alegre, espontánea y llena de sueños que fue arrebatada de manera trágica, dejando detrás una profunda sensación de dolor e impotencia.