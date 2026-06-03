Le puso al compañero veneno de rata en un termo para matarlo y quedó grabado

Sin advertir lo ocurrido, el trabajador utilizó el termo durante su jornada laboral y comenzó a sentirse mal poco tiempo después. Primero sufrió náuseas y fuertes dolores estomacales. Con el paso de las horas aparecieron vómitos y diarrea, por lo que tuvo que acudir a un centro médico.

Los estudios realizados revelaron un cuadro compatible con una intoxicación severa. A partir de ese momento comenzaron las sospechas sobre una posible contaminación deliberada de las bebidas que había consumido durante el día.

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La clave para esclarecer el episodio surgió cuando revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento. Las grabaciones permitieron observar claramente la secuencia y fueron determinantes para que la propietaria de la carnicería decidiera radicar la denuncia ante la Policía.

Tras la presentación judicial, intervino la Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos-Ifflinger, que ordenó el secuestro del termo y del mate para realizar pericias químicas. Además, personal de Investigaciones allanó la vivienda de la sospechosa.

Durante el procedimiento fueron secuestrados un teléfono celular y una sustancia compatible con veneno para ratas, elementos que ahora serán sometidos a análisis para determinar si tienen relación directa con el caso.

Fuentes de la investigación confirmaron que la víctima evolucionó favorablemente y actualmente se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, el episodio abrió una fuerte polémica por la calificación legal elegida inicialmente por la Justicia.

La mujer fue imputada por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa mediante envenenamiento, una figura que contempla penas menores. No obstante, la causa continúa avanzando y los resultados de las pericias pendientes podrían resultar determinantes para definir si corresponde una acusación más grave.