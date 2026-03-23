La mojada de oreja de Verónica Lozano a Wanda Nara que reavivó la interna entre ellas

La tensión entre ambas no es nueva. Cabe recordar que cuando Wanda Nara se apresuró a postear una foto junto a Johnny Depp en los estudios de Telefe, justo antes de la entrevista de Lozano al actor, la reacción de su colega fue de furia.

El telón de fondo de este conflicto es aún más grande: Wanda y Verónica se disputan la conducción de Bake Off para este año. Con cada gesto, cada aparición y cada palabra, la rivalidad se intensifica.

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Cuál fue el gran anuncio que dio Wanda Nara en la final de MasterChef Celebrity

El último jueves, Wanda Nara sorprendió con un anuncio en plena final de MasterChef Celebrity. Telefe Studios, junto a Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4, presentó uno de sus proyectos más ambiciosos: el debut de la conductora como actriz principal en la pantalla grande.

La propuesta es una remake internacional y tendrá a Wanda interpretando a Lucía, una mujer de 43 años que descubre la traición de su pareja y, con el corazón roto, regresa a su antiguo departamento de soltera.

En ese nuevo escenario aparece Javier, un vecino de 23 años que acepta hacerse pasar por su hijo en una entrevista laboral. Lo que comienza como una mentira termina transformándose en un vínculo inesperado, un romance que desafía la diferencia de dos décadas entre ellos.

Durante la final del reality, Wanda compartió su entusiasmo: “Estoy muy emocionada con esta noticia, voy a protagonizar mi primera película de ficción, una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante, es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande, una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades, muy pronto van a poder verla en todos los cines del país”.

La dirección estará a cargo de Hernán Guerschuny, responsable de títulos como Casi Feliz, Una Noche de Amor y Doble Discurso. El rodaje se realizará en Uruguay a partir de abril y el estreno está previsto para finales de este año, consolidando la apuesta de Telefe Studios por el cine con una producción que mezcla humor, romance y el debut cinematográfico de una de las figuras más populares del espectáculo argentino.