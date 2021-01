Belu Lucius explicó por qué no apareció en la final de "Masterchef Celebrity"

Belu Lucius

Belu Lucius habló este martes en "Intrusos", América, y explicó por qué no apareció en la final del reality "Masterchef Celebrity" donde se consagró ganadora Claudia Villafañe.

"No fui la única que no estuvo pero mi marido al ser deportista no podía mover las vacaciones. Al irme del certamen decidimos en familia tomarnos las vacaciones desde ese día, fueron muchos meses de grabación, lo hablé con la producción y se decidió que no esté", explicó la influencer.

Y sobre la final, aclaró: "No sabía nada, no podíamos tener data. Dos veces se grabó la final. Analía y Claudia se enteraron ayer mientras lo veíamos nosotros, no se sabía".

"Para mí iba a ganar Claudia sin saber cómo cocinaba pero digamos que todos poníamos una ficha en Claudia porque todos la queríamos ver en la tele. Pero ella tuvo que poner lo suyo", remarcó Belu.

Y cerró: "El 2020 fue el año más largo de mi vida. Pasamos el Covid, pasé por El Nueve, después a Telefe... Pasó de todo, soy una agradecida al universo y a la gente".