Qué fue de la vida de la novia de Nicolás Cabré en "Son de Diez", Daniela Redin

La actriz Daniela Redin personificó a la pequeña Yanina en "Son de diez", la telenovela que estelarizaron por la pantalla de Canal 13 los actores Claudio García Satur y Silvia Montanari y que en la actualidad se exhibe todos los domingos por la señal de televisión por cable Volver.

Aunque Daniela fue una de las principales protagonistas de la laureada comedia que generó grandes niveles de audiencia a principios de la década del noventa, su destino fue totalmente distinto al que vivieron sus otros dos.

"Trabajar e ir al colegio es muy complicado, faltás siempre. El problema se planteó durante el último año de Son de Diez, al llegar a la secundaria, había empezado primer año y realmente no iba nunca al colegio, si bien tenia buenas notas se me hacia cada vez mas difícil el hecho de trabajar y estudiar. La mayoría de los actores que empezaron de chiquitos dejaron el colegio y la verdad es que yo no quería eso, así que decidí alejarme y cuando terminé el secundario mi vida siguió por otro camino, no volví a probar suerte", contó.

Daniela Redin

"No se si volvería a trabajar de eso aunque creo que uno nace con la vocación de actor, no importa si estás frente a una cámara, en un teatro o en el trabajo haciendo que se diviertan tus compañeros. Sos actor y lo llevás dentro toda la vida", explicó.