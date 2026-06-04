El estremecedor relato de la joven que denunció a Claudio Barrelier por secuestro

La denunciante recordó que todo comenzó cuando ingresó al domicilio donde posteriormente, según su versión, quedó atrapada en una situación de extrema vulnerabilidad. A medida que pasaban los minutos, relató, el clima se volvió cada vez más intimidante.

De acuerdo con su declaración, Barrelier habría exhibido un arma de fuego y utilizado amenazas para ejercer control sobre ella. La mujer indicó que el miedo se apoderó rápidamente de la situación y que comprendió que estaba frente a un escenario completamente distinto al que había imaginado.

En su reconstrucción de los hechos, explicó que recibió órdenes constantes y que cualquier intento de resistencia parecía imposible. El temor a sufrir una agresión física mayor la llevó a obedecer mientras buscaba desesperadamente una oportunidad para escapar.

Uno de los aspectos más impactantes de su relato fue la descripción de las condiciones en las que aseguró haber permanecido durante parte del episodio. Según manifestó, fue obligada a quedarse dentro de una habitación y sometida a restricciones que le impedían abandonar el lugar por sus propios medios.

La mujer afirmó que en determinado momento le ataron las manos y los pies, además de cubrirle la boca. Aquella situación, según recordó, incrementó la sensación de desesperación que ya venía experimentando.

“Pensé que me había vendido a una red de trata”, expresó al recordar aquellos momentos, una frase que sintetiza el nivel de miedo que dijo haber sentido durante el cautiverio.

La denunciante explicó que esa idea surgió porque no entendía qué estaba ocurriendo ni cuál podía ser su destino. Además, señaló que llegó a sospechar que otras personas podían estar involucradas, aunque aclaró que nunca logró confirmar esa impresión.

Con el paso de los años, la mujer continúa recordando aquellos momentos como uno de los episodios más traumáticos de su vida. Según contó, durante gran parte del tiempo creyó que podía desaparecer sin dejar rastros y que nadie lograría encontrarla.

Sin embargo, cuando parecía no existir ninguna salida, ocurrió algo que terminó cambiando el desenlace de la historia.

La joven descubrió que una de las ataduras no estaba completamente ajustada. Aprovechando un momento de descuido, comenzó a realizar movimientos cuidadosamente hasta conseguir soltarse.

La maniobra implicó un enorme riesgo, ya que cualquier error podía provocar que la descubrieran. Aun así, decidió intentarlo.

Cuando logró liberarse, corrió desesperadamente para abandonar la vivienda y buscar ayuda. Según relató, escapó del lugar en estado de shock y pidió asistencia apenas tuvo contacto con otras personas.

A partir de aquella denuncia se inició una causa judicial vinculada a la privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Aunque el expediente tuvo repercusión en su momento, volvió a adquirir notoriedad tras la detención de Barrelier por el crimen de Agostina Vega.

La coincidencia de ambos casos despertó un renovado interés en torno a los antecedentes del acusado y a las denuncias que lo involucraron en el pasado.

Mientras tanto, los familiares de Agostina continúan reclamando justicia y acompañan cada avance de la investigación que busca esclarecer completamente lo sucedido con la adolescente.

En las últimas horas, otra voz cobró fuerza dentro del caso: la del abuelo de la joven asesinada. El hombre brindó declaraciones públicas en las que habló sobre la investigación y defendió especialmente a la madre de la víctima.

Durante una entrevista televisiva, sostuvo que la mujer también fue víctima de una situación de engaño que terminó favoreciendo al acusado.

Según explicó, durante los primeros momentos de la búsqueda existían distintas hipótesis sobre el paradero de Agostina. Una de ellas apuntaba a que la adolescente podía encontrarse junto a otro joven conocido de la zona.

El abuelo recordó que esa posibilidad fue considerada porque algunas personas habían visto a la menor con ese adolescente poco antes de que desapareciera.

“Mi hija pensó que estaba con él”, afirmó al referirse a las sospechas iniciales que surgieron durante las primeras horas de incertidumbre.

Para el hombre, aquella confusión terminó desviando la atención de quien hoy se encuentra detenido por el femicidio.

En sus declaraciones también explicó por qué nadie dentro del entorno familiar sospechó inmediatamente de Barrelier. Según señaló, existía una relación de confianza que dificultaba imaginar que pudiera estar vinculado a un hecho semejante.

“Era un amigo”, resumió al intentar explicar la cercanía que mantenía con algunos integrantes de la familia.

Esa condición, según su análisis, permitió que el acusado se moviera sin despertar alarmas en un primer momento. Por eso insistió en que no corresponde responsabilizar a quienes fueron engañados por una persona que gozaba de confianza dentro del círculo cercano.

El abuelo manifestó además que la madre de Agostina enfrenta un enorme sufrimiento emocional producto de todo lo ocurrido.

“Acá hay dos víctimas”, expresó con visible dolor al hablar públicamente sobre el caso.

En ese sentido, sostuvo que la primera víctima es su nieta, cuya muerte provocó una herida irreparable para toda la familia. Pero también consideró que la madre atraviesa un padecimiento profundo debido a las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior hallazgo de la adolescente.

El hombre afirmó que la mujer convivirá para siempre con la angustia de haber sido engañada por alguien en quien confiaba.

A lo largo de la entrevista, reiteró que toda la responsabilidad debe recaer sobre el acusado y cuestionó las interpretaciones que intentaron poner el foco en los errores o confusiones surgidos durante las primeras horas de la investigación.

Para él, el centro del caso sigue siendo el femicidio de Agostina y la necesidad de que la Justicia determine con precisión cada detalle de lo ocurrido.

Las palabras del abuelo reflejan el profundo dolor que atraviesa la familia desde que se confirmó el crimen de la adolescente. También muestran el impacto emocional que generó descubrir que una persona cercana podía estar involucrada en un hecho tan devastador.

Mientras tanto, los investigadores continúan analizando pruebas, testimonios y peritajes para fortalecer la causa judicial. Cada nuevo elemento incorporado al expediente es evaluado con el objetivo de reconstruir la secuencia de acontecimientos que culminó con la muerte de la joven.

En ese contexto, la reaparición de antiguas denuncias y testimonios relacionados con Barrelier aporta nuevas perspectivas sobre el acusado y vuelve a poner bajo la lupa episodios previos que habían quedado relegados con el paso del tiempo.

La causa por el femicidio de Agostina Vega sigue avanzando, mientras familiares y allegados esperan respuestas definitivas. Paralelamente, las voces de quienes aseguran haber sufrido situaciones traumáticas vinculadas al detenido continúan apareciendo en la escena pública, alimentando un debate que trasciende el expediente judicial y pone el foco en la necesidad de prevenir y detectar situaciones de violencia antes de que ocurran tragedias irreparables.

Con el correr de los días, la expectativa se concentra en las próximas decisiones de la Justicia y en las conclusiones que puedan surgir de una investigación que todavía tiene capítulos por escribir. Entretanto, el nombre de Agostina Vega permanece en el centro de un reclamo de verdad y justicia que sigue movilizando a toda una comunidad.