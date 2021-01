Cande Tinelli explicó por qué había borrado las fotos junto a Coti Sorokin de las redes

Cande Tinelli

Cande Tinelli explicó por qué había borrado las fotos junto a Coti Sorokin de Instagram, lo que había encendido algunos rumores de ruptura.

La hija de Marcelo Tinelli grabó unas historias en la red social para hablar de los rumores de una posible separación del cantante ante su acción virtual de quitar las imágenes.

“Hola amigos. Bueno, en principio, quería saludarlos que estuve un poco desaparecida estos días y me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado las fotos por algo...”, comenzó Lelé.

Cande Tinelli

Y aclaró al respecto: “No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces. Pero en ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave. Está todo bien, sigue todo bien y va a estar todo muy bien. Pero lo quiero aclarar porque están diciendo muchas cosas y no quiero que inventen algo que no es real”.

“Gracias por preocuparse. No sé si era por curiosidad o para hacer una nota, pero muchos me preguntaron y se los agradezco”, finalizó Cande.