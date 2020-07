Cande Tinelli mostró el paso a paso de su nuevo cambio de look: "Compré cuatro cajas de tintura"

Cande Tinelli

Candelaria Tinelli compartió varios videos en Instagram mostrando el paso a paso del cambio de look que se hizo ella misma.

"Y bueno, acá, volando el flequillo rubio porque creo que ya somos muchas con el flequillo rubio. No sé que estoy haciendo espero que me quede bien es lo único que deseo", dijo la tatuada.

Cande Tinelli

Y agregó entre risas: "No sé si se dan cuenta el tiempo que me duran los looks, una banda, me gusta cambiar un poco".

"Me terminé haciendo todo el pelo, arrancamos con el fleco y se fue para atrás. Me compré cuatro cajas de tintura. Estoy chapa, en la cuarentena estoy enloqueciendo más", especificó Lelé.

Cabe recordar que Cande llamó la atención desde las redes con un posteo tras la confirmación de separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

"El tiempo. Todo. Locura", escribió. Y además, dejó de seguir en las redes a la ex de su papá.

Cande Tinelli

Lo cierto es que la cantante se encargó de aclarar cómo quedó el vínculo con Guillermina desde una historia.

Ante la consulta de un seguidor si estaba peleada con ella, Lelé comentó: "Para nada, la adoro a Guillermina".