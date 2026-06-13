Candela Ruggeri reveló la polémica exigencia que le hizo a su marido: "Que borre todas..."

La conversación continuó profundizando en los límites y acuerdos dentro de las relaciones de pareja cuando Nacho le preguntó a Cande si ella había tomado la misma decisión respecto de sus propias redes sociales.

Sin dudarlo, la influencer marcó una diferencia entre ambas situaciones y defendió su postura con firmeza. “No, él no me lo pidió y esto te lo discuto a muerte. ¿Por qué tenemos que hacer los dos lo mismo? ”, respondió, dejando en claro que no considera que todas las reglas deban aplicarse de manera idéntica para ambos integrantes de la pareja.

En ese contexto, Eva aportó su experiencia y explicó que, en su caso, las decisiones pasan por el respeto mutuo y las sensibilidades de cada uno: “Todo lo que a mi novio le molesta yo no lo hago, pero también nos molestan cosas distintas".

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Candela Ruggeri y Nicolás Maccari conforman una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Aunque el empresario siempre eligió mantenerse alejado de los medios, acompaña a la influencer desde hace varios años y juntos construyeron una familia que suele mostrarse muy unida en las redes sociales.

La historia de amor comenzó hace aproximadamente ocho años y, con el paso del tiempo, la relación fue afianzándose hasta convertirse en uno de los vínculos más estables del ambiente. Fruto de ese amor nació Vita, su primera hija, quien llegó al mundo en 2023 y se transformó en la gran protagonista de la familia.

Tras varios años de noviazgo, Nicolás sorprendió a Cande con una romántica propuesta de casamiento durante un viaje familiar al Caribe. La modelo no dudó en aceptar y comenzó la cuenta regresiva para uno de los momentos más importantes de sus vidas.

La pareja dio el sí por civil a fines de febrero de 2026 en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos cercanos. Meses después, el 2 de mayo, celebraron una espectacular boda en el exclusivo Palacio Sans Souci, en una fiesta que reunió a figuras del espectáculo, amigos y seres queridos.

Actualmente, Cande, Nicolás y la pequeña Vita forman una familia ensamblada en torno a proyectos compartidos, viajes y una vida que combinan entre el bajo perfil de él y la enorme exposición mediática de ella.

Casamiento Cande Ruggeri 1

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