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Candela Ruggeri reveló la polémica exigencia que le hizo a su marido: "Que borre todas..."

Candela Ruggeri llamó la atención al revelar una particular exigencia que le hizo a su esposo, Nicolás Maccari, una confesión que rápidamente generó debate entre sus compañeros.

13 jun 2026, 21:16
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Candela Ruggeri sorprendió con una revelación sobre su vínculo con Nicolás Maccari que no tardó en generar repercusión. Durante su participación en Que alguien le avise, el programa de La Casa Streaming, la modelo recordó una de las situaciones más particulares que atravesó con su pareja y padre de su hija.

En medio de una charla distendida sobre relaciones amorosas, la influencer admitió que tomó una drástica decisión relacionada con las redes sociales de su marido. “Le hice borrar todas las chicas con las que estuvo de su Instagram ”, lanzó entre risas, provocando sorpresa y risas en el estudio.

La confesión rápidamente abrió el debate entre los presentes, que no dudaron en dar su opinión sobre el tema. Lejos de cuestionarla, varias de sus compañeras respaldaron la postura de Cande y celebraron la medida que tomó dentro de la pareja.

Sofía Jujuy Jiménez fue una de las primeras en reaccionar y manifestó su apoyo sin rodeos: “Te aplaudo, me encanta amiga, muy bien ”. A su vez, Eva Bargiela coincidió con el planteo y reforzó la idea al señalar: Está muy bien eso, perfecto ”.

La conversación continuó profundizando en los límites y acuerdos dentro de las relaciones de pareja cuando Nacho le preguntó a Cande si ella había tomado la misma decisión respecto de sus propias redes sociales.

Sin dudarlo, la influencer marcó una diferencia entre ambas situaciones y defendió su postura con firmeza. “No, él no me lo pidió y esto te lo discuto a muerte. ¿Por qué tenemos que hacer los dos lo mismo? ”, respondió, dejando en claro que no considera que todas las reglas deban aplicarse de manera idéntica para ambos integrantes de la pareja.

En ese contexto, Eva aportó su experiencia y explicó que, en su caso, las decisiones pasan por el respeto mutuo y las sensibilidades de cada uno: “Todo lo que a mi novio le molesta yo no lo hago, pero también nos molestan cosas distintas".

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Candela Ruggeri y Nicolás Maccari conforman una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Aunque el empresario siempre eligió mantenerse alejado de los medios, acompaña a la influencer desde hace varios años y juntos construyeron una familia que suele mostrarse muy unida en las redes sociales.

La historia de amor comenzó hace aproximadamente ocho años y, con el paso del tiempo, la relación fue afianzándose hasta convertirse en uno de los vínculos más estables del ambiente. Fruto de ese amor nació Vita, su primera hija, quien llegó al mundo en 2023 y se transformó en la gran protagonista de la familia.

Tras varios años de noviazgo, Nicolás sorprendió a Cande con una romántica propuesta de casamiento durante un viaje familiar al Caribe. La modelo no dudó en aceptar y comenzó la cuenta regresiva para uno de los momentos más importantes de sus vidas.

La pareja dio el sí por civil a fines de febrero de 2026 en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos cercanos. Meses después, el 2 de mayo, celebraron una espectacular boda en el exclusivo Palacio Sans Souci, en una fiesta que reunió a figuras del espectáculo, amigos y seres queridos.

Actualmente, Cande, Nicolás y la pequeña Vita forman una familia ensamblada en torno a proyectos compartidos, viajes y una vida que combinan entre el bajo perfil de él y la enorme exposición mediática de ella.

Casamiento Cande Ruggeri 1

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