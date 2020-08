Cansado de la cuarentena, El Negro González Oro viajó a Uruguay

Negro Oro

Oscar González Oro reflexionó hace unos días sobre la extensión de la cuarentena y manifestó su deseo de dejar la Argentina en cuanto se pueda para buscar tranquilidad en Uruguay por un tiempo hasta que pase la pandemia.

“Y de verdad: no salí más. Ya no sé que inventar”, explicó el conductor en diálogo con el radial "Agarrate Catalina", La Once Diez.

Y agregó: “El día que pueda me cruzo el Charco y me voy a Uruguay. De eso no tengo dudas. Es distinto el paisaje, es distinto todo; así que me iré el día que se pueda".

"Y me quedaré allá hasta que pase todo. Obviamente, volveré; tengo que volver por cuestiones personales”, aclaró el conductor.

Negro Oro

"Por lo menos hasta que se abran las fronteras, puedas entrar y salir cuando se (te) dé la gana. Yo necesito libertad. Extraño la libertad”, remarcó El Negro.

Lo cierto es que finalmente este viernes al mediodía, según datos que maneja este medio, González Oro viajó a Uruguay, donde pasará allí un tiempo.

El conductor había dejado en claro el desgaste que le generó el largo tiempo de cuarentena y este viernes cumplió con su anuncio de irse al país vecino.

El jueves, el conductor compartió un mensaje en Instagram aclarando que seguirá saliendo al aire en radio y que ya lo hacía desde su casa.

"Para que se entienda bien. Mi programa Tarde pero temprano no para un sólo día!!! Hace ya cinco meses que lo hago desde casa en San Isidro. Lo sigo haciendo todos los días desde otro lugar, nada más que eso", expresó.