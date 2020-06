Christian Petersen reveló cómo comenzó su noviazgo con Sofía Zalaschi, la cocinera 26 años menor que él

Christian Petersen

La noticia del noviazgo de Christian Petersen con Sofía Zalaschi sorprendió a muchos, aún más tras saber que se conocieron en la tele, en “El gran premio de la cocina”, El Trece, en el que el chef es jurado y la joven había sido participante.

Christian, de 51 años, está separado de la madre de sus 4 hijos hace 13 años y en el medio tuvo copas parejas famosas, entre las que estuvo Maju Lozano. Ahora, que ganó tanto protagonismo gracias a sus coqueteos con Carina Zampini en las tardes del reality, el cocinero fue invitado al programa “En Almorzando con Mirtha Legrand”, que conduce Juana Viale, y reveló que además está conviviendo con la jove de 25 años y su hijo de 4.

Pero lo más llamativo fue cuando relató cómo inició el romance. “Fui a la embajada de Estados Unidos y una señora que me recibió me dijo ‘mi hija es muy amiga de Sofía y me dice que ella lamenta que no te ve más porque le encantás’. Al otro día le mandé mensaje por Instagram”, reveló el chef.

Christian primero le dio trabajo en su restaurante y luego comenzó el noviazgo.

“Cuando nos agarró la cuarentena estábamos apenas de novios. Fue a la semana y ella se quedó a vivir en casa con su hijo y a mí me encantó. La admiro. Es alguien muy simple para vivir”, contó, sonriente en el ciclo que está conduciendo Juana Viale. “Me agarró un poco de pánico la cuarentena con un hijo de 4 años. Mis hijos ya son unos salames, tienen 22, 21, 16 y 13 años”, contó divertido.