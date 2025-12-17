La Justicia falló a favor de Lizy Tagliani y confirmó la adopción definitiva de su hijo: los detalles

Lizy Tagliani ADOPCIÓN

Cómo quedó la causa entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa

El 6 de noviembre, en diálogo con Intrusos (América TV), Juan Manuel Dragani, abogado de Viviana Canosa, brindó detalles sobre el estado hasta ese momento de la causa judicial iniciada por Lizy Tagliani. Según explicó, la querella penal por calumnias e injurias quedó extinguida en primera instancia luego de que se abonara una multa mínima dispuesta por el juez. Sin embargo, aclaró que la conductora no estuvo de acuerdo con esa resolución y decidió apelar.

Al referirse al inicio del conflicto judicial, Dragani recordó cómo se desarrollaron los primeros pasos del proceso: “La realidad es que Lizy Tagliani inicia una querella por calumnias e injurias, nosotros formulamos un descargo, ofrecimos prueba. El primer acto fue una audiencia que ustedes recordarán donde fue Lizy en forma presencial y yo estuve por zoom como apoderado de Viviana. Lejos de rectificarnos, ratificamos lo expuesto y no pedimos disculpas, se lo hicimos saber al juez”.

“Antes de que se sustancie la prueba, que eso es dentro del desarrollo de un juicio oral, lo que nosotros hicimos fue una salida procesal que nos ofrece el código, que es extinguir la acción penal en función del pago de una multa. La escala de la multa por ambos delitos, calumnias e injurias, van desde los 1500 pesos hasta los 50 mil”, detalló cuál fue la estrategia legal adoptada y en qué instancia se encuentra actualmente el expediente.