En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Quinta de Olivos
Soldado
Misterio

La decisión clave que tomó la Justicia tras la repentina muerte del soldado en la Quinta de Olivos

El joven, de 21 años, cumplía tareas de vigilancia en la residencia presidencial. Fue hallado sin vida por un compañero y dejó una carta de despedida dirigida a su familia.

La decisión que tomó la Justicia tras la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

La decisión que tomó la Justicia tras la muerte del soldado en la Quinta de Olivos
Leé también Encontraron a un soldado muerto dentro del predio de la Quinta de Olivos
encontraron a un soldado muerto dentro del predio de la quinta de olivos

Según la información oficial, el joven fue encontrado por uno de sus compañeros en uno de los puestos internos de la residencia presidencial. De acuerdo con las primeras hipótesis, Gómez se habría disparado en la cabeza con su arma larga reglamentaria. Sin embargo, la Justicia ordenó la realización de una autopsia para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

Embed

Tras el hallazgo, personal médico acudió de inmediato al lugar y constató el fallecimiento. En paralelo, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a la Justicia Federal. A través de un comunicado, la Casa Rosada informó que la investigación quedó en manos del juzgado interviniente y que todas las actuaciones se realizan bajo estricta reserva.

La causa está a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre ellas, ordenó la autopsia del cuerpo, que se llevará a cabo en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y convocó a distintas áreas de las fuerzas federales para realizar las pericias correspondientes.

La investigación es llevada adelante por la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja de manera conjunta con la Policía Federal Argentina (PFA), siguiendo las directivas del juzgado. Desde el Gobierno remarcaron que cualquier confirmación oficial sobre el caso será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente.

Uno de los elementos que forma parte del expediente es una carta que Rodrigo Gómez dejó antes de morir. En el escrito, el joven se despidió de su familia y reconoció atravesar una situación económica compleja, con deudas que lo angustiaban. Este aspecto también será analizado por los investigadores para reconstruir el contexto personal y emocional que atravesaba el soldado.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

El soldado hallado sin vida era oriundo de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su perfil crediticio registra deudas de distinta antigüedad por casi dos millones de pesos con bancos y entidades financieras. El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército, mientras que la Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia.

Toda la información recabada fue puesta a disposición de la jueza Arroyo Salgado. De acuerdo a las primeras pericias, el disparo que provocó la muerte habría sido efectuado con un fusil FAL, arma que se encontraba junto al cuerpo.

Según los informes oficiales, el cadáver fue hallado “dentro de uno de los puestos internos” de la Quinta. De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes en ese marco, intervino la DUOF San Isidro de la PFA, que realizó las primeras actuaciones junto con el área de Seguridad Presidencial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Quinta de Olivos Soldado
Notas relacionadas
Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y qué decía la carta junto a su cuerpo
Identificado: quién es el hombre que baleó a quemarropa a soldados cerca de la Casa Blanca
Primero una pareja de jubilados y ahora una mujer policía, ¿qué está pasando en Chubut?

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar