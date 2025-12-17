La obligaron a dejar el 10% de propina en un restaurante y explotó en redes: ¿es obligatoria?
Una comensal denunció en redes sociales que un restaurante ubicado a metros del Obelisco le exigió una propina del 10% pese a su disconformidad con el servicio.
El ticket presentado por la usuaria que fue obligada a dejar el 10% de la propina.
Un fuerte debate se desató en las últimas horas en redes sociales a partir del testimonio de una usuaria identificada como Jazmín (@dieforsourr), quien denunció que un restaurante porteño la obligó a dejar una propina de 18 mil pesos, equivalente al 10% del total consumido durante una comida en familia, según relató.
“Ayer fui a comer y me obligaron a pagar $18.000 de propina y ni siquiera estuve conforme con la atención, el servicio ni la calidad de la comida”, escribió la comensal en su publicación en X, que rápidamente generó repercusión entre los usuarios.
Junto al mensaje, la joven compartió una imagen del ticket del consumo. Allí se observa que la cuenta total fue de $180.940 y que, escrito a mano con lapicera, figuraba marcado el 10% correspondiente a la propina, un detalle que reavivó la discusión sobre si este reconocimiento debe ser voluntario u obligatorio.
Según explicó en comentarios posteriores, en los que interactuó con otros usuarios, el episodio ocurrió en un restaurante ubicado en las inmediaciones del Obelisco, en pleno centro porteño.
El caso abrió un debate más amplio en redes sociales, con posturas enfrentadas: mientras algunos defendieron la propina como una práctica habitual en el sector gastronómico, otros cuestionaron que se la exija de manera implícita o se la presente como obligatoria.
¿Es obligatoria la propina en Argentina?
En Argentina, la propina no es obligatoria y no forma parte del precio del servicio. Se trata de una costumbre extendida en bares y restaurantes, pero su pago queda a criterio del cliente.
No existe una norma que obligue a los consumidores a dejar un porcentaje determinado ni que habilite a los comercios a exigirla o incluirla de manera automática en la cuenta. Por ese motivo, cualquier monto sugerido funciona solo como referencia y no tiene carácter compulsivo.