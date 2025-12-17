La obligaron a dejar el 10% de propina en un restaurante y explotó en redes: ¿es obligatoria?

WhatsApp Image 2025-12-17 at 12.02.44

El caso abrió un debate más amplio en redes sociales, con posturas enfrentadas: mientras algunos defendieron la propina como una práctica habitual en el sector gastronómico, otros cuestionaron que se la exija de manera implícita o se la presente como obligatoria.

¿Es obligatoria la propina en Argentina?

En Argentina, la propina no es obligatoria y no forma parte del precio del servicio. Se trata de una costumbre extendida en bares y restaurantes, pero su pago queda a criterio del cliente.

No existe una norma que obligue a los consumidores a dejar un porcentaje determinado ni que habilite a los comercios a exigirla o incluirla de manera automática en la cuenta. Por ese motivo, cualquier monto sugerido funciona solo como referencia y no tiene carácter compulsivo.