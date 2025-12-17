"Para mitad del año que viene, la inflación seguro va a empezar con cero", aseguró el presidente Javier Milei

Según el Presidente, la demora en la desaceleración de los precios minoristas responde al “sobrante monetario” y a factores como la emisión monetaria de la administración de Alberto Fernández, los controles de precios y el cepo cambiario. “El cepo te saca de la informalidad, te obliga a acelerar el consumo porque se te derriten los pesos en el bolsillo”, remarcó.

El jefe de Estado también hizo referencia a la última elección en la provincia de Buenos Aires y destacó el impacto del sistema electoral. “La Boleta Única fue determinante, una gran estrategia, sin eso no sé si podríamos haber hecho esta elección. Toda la grandeza de Santilli se pudo demostrar”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, Milei apuntó contra la oposición y celebró la caída del riesgo país tras el proceso electoral. “Los kukas proponían que explote todo y no pagar, su escenario era de caos”, sostuvo, al tiempo que defendió el diseño del programa económico y explicó el concepto de “riesgo kuka” como un factor que, según su visión, elevaba la incertidumbre y presionaba sobre la economía.