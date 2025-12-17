En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Presidente
EN EL STREAMING DEL GORDO DAN

"Para mitad del año que viene, la inflación seguro va a empezar con cero", aseguró el presidente Javier Milei

El Presidente participaba esta noche de la emisión de fin de año del canal que conduce Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, mientras Diputados debatía el Presupuesto 2026.

La visita del presidente coincidía esta noche con el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Presupuesto 2026. El presidente visitó el canal de streaming vestido una vez más con el mameluco de YPF.

Durante su exposición, Milei volvió a referirse a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y afirmó que “para mitad del año que viene, la inflación va a pasar a ser de 0 coma algo, seguro va a empezar con cero” tras asegurar que el descenso de esa medición tiene un "rezago de 26 meses".

“Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Índice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, explicó sobre la inflación mayorista de noviembre que hoy dio a conocer el Indec y que marcó 1,6%.

Según el Presidente, la demora en la desaceleración de los precios minoristas responde al “sobrante monetario” y a factores como la emisión monetaria de la administración de Alberto Fernández, los controles de precios y el cepo cambiario. “El cepo te saca de la informalidad, te obliga a acelerar el consumo porque se te derriten los pesos en el bolsillo”, remarcó.

El jefe de Estado también hizo referencia a la última elección en la provincia de Buenos Aires y destacó el impacto del sistema electoral. “La Boleta Única fue determinante, una gran estrategia, sin eso no sé si podríamos haber hecho esta elección. Toda la grandeza de Santilli se pudo demostrar”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, Milei apuntó contra la oposición y celebró la caída del riesgo país tras el proceso electoral. “Los kukas proponían que explote todo y no pagar, su escenario era de caos”, sostuvo, al tiempo que defendió el diseño del programa económico y explicó el concepto de “riesgo kuka” como un factor que, según su visión, elevaba la incertidumbre y presionaba sobre la economía.

